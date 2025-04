Devo trocar o óleo do câmbio automático do carro? Orientação das montadoras mudou sobre quando e como trocar óleo de transmissões automáticas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

Presente em pouco mais de 60 por cento dos veículos novos vendidos no país, a transmissão automática torna a condução mais confortável. Porém, alguns cuidados são importantes e imprescindíveis para que o câmbio do tipo automático dure mais tempo. Diferente de uma embreagem que dura cerca de 70 mil km e tem reparo mais rápido, o câmbio automático pode durar mais de 300 mil km mas requer manutenção preventiva que consiste na troca do fluido.





Precisa trocar o óleo ?





Até bem pouco tempo, diversos fabricantes de câmbio e de veículos, preconizavam que o fluido interno não deveria ser trocado. Até 2022, manuais técnicos de várias montadoras afirmavam categoricamente que bastava o uso cuidadoso para que o câmbio pudesse durar a mesma coisa que o motor. Porém, diversas marcas tiveram problemas com suas transmissões automáticas justamente pela falta da troca de óleo. Casos da Jeep, Honda, Nissan, Volkswagen e Chevrolet preocuparam donos de veículos automáticos.

‌



Freepik/Reprodução

Várias marcas modificaram a recomendação de que o óleo não deveria ser trocado. Hoje, os fabricantes recomendam a troca do fluido da transmissão automática a cada 60.000km.

Freepik/Reprodução

A função do óleo de câmbio é lubrificar as engrenagens, rolamentos e outras peças internas do câmbio, reduzindo o atrito entre os componentes e seu consequente desgaste prematuro. O câmbio opera em temperatura que varia entre 80 e 90 graus mas nem sempre é possível identificar desgaste ou superaquecimento.

‌



Freepik/Reprodução

“Muitos clientes chegam na oficina pedindo a troca de um item chamado trocador de calor na Jeep com Compass, Renegade e Commander mas o problema não é essa peça. A falta da troca de fluido do câmbio automático faz o óleo perder a viscosidade e superaquece o conjunto levando a tantos problemas. Basta fazer de forma preventiva a troca do fluido”., explica Ícaro Simões da oficina Casalub de São Paulo.

Freepik/Reprodução

Simões também recomenda que anualmente o proprietário do veículo faça a substituição do fluido de arrefecimento. Em muitos casos, esse fluido também ajuda a refrigerar a transmissão fazendo com que o câmbio e o motor trabalhem na temperatura adequada. “Em caso de dúvida recomendo tirar ou sangrar o fluido como dizemos e trocar por um novo segundo as especificações da montadora”, acrescenta.

‌



Freepik/Reprodução

Portanto, principalmente ao comprar um veículo usado ou então a cada 60.000km recomenda-se a troca do óleo do câmbio automático e do filtro. Essa medida irá proteger a durabilidade do sistema e do câmbio.

