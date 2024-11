Dodge Charger a gasolina chega em no máximo cinco meses, diz site Charger terá motor Hurricane 6 de até 450cv que estreia até março de 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h00 ) twitter

A Stellantis está adiantando o processo de introdução dos motores a combustão na linha Dodge Charger. A nova geração do esportivo não tem empolgado os clientes e a situação da Stellantis vem forçando uma revisão no plano estratégico da companhia, diz o site Mopar Insiders. Tanto que a estreia do Charger a gasolina com motor seis cilindros deve ocorrer em “no máximo”.

Na linha de produção da montadora o “ICE Charger Sixpack in Q1 2025” já está em fase de produção. Inicialmente o plano era lançá-lo no final do próximo ano mas agora a ideia é adiantar ao máximo a disponibilidade dos motores a gasolina.

Ainda de acordo com o site a produção na fábrica de Windsor começam no final de dezembro, ou seja, em menos de dois meses, para o lançamento comercial até o início de março.

O motor do Dodge Charger Sixpack será o Hurricane 6 que estreou na Ram 1500. É um 3,0 litros turbo com 420cv chegando a 550cv no modo oberboost. A versão de 550cv terá novidades como novas saídas de escape, capô com acabamento elevado entre outros detalhes esportivos.

