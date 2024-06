Alto contraste

Dodge Charger Daytona elétrico atrasa e entregas começam em agosto (Mopar Insiders/Reprodução)

A Stellantis enfrenta problemas para a chegada da primeira leva do esportivo Charger em sua variante elétrica. Os primeiros pedidos que teriam entregas iniciadas em maio foram reprogramados para agosto nos Estados Unidos.

A publicação especializada Mopar Insiders, que traz notícias de bastidores das marcas Stellantis na América do Norte, disse que segundo uma fonte a marca encontrou “diversos problemas elétricos durante os testes” e por isso as entregas atrasaram.

Este atraso já teria feito a fábrica da Dodge em Aurburn Hills renegociar prazos para entrega de peças dos fornecedores conectados à linha de produção do carro esportivo.

Segundo a Mopar Insiders alguns carros apresentaram problemas nos testes finais como travamento do veículo à marcha ré, trava das portas traseiras, levando os engenheiros a saírem do carro por meio do porta-malas, entre outros.

O Dodge Daytona é oferecido em versões com dois motores elétricos de até 670cv e também deve estar disponível em versões híbridas e também a combustão.





