Dólar pressiona e Volvo sobe preços da linha EX30 SUV compacto ficou em média R$ 6 mil agora no final do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/12/2024 - 13h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EX30 elétrico

Ao longo do ano a Volvo segurou aumentos para poder vender a linha EX30 com preços interessantes a partir de R$ 229,9 mil. No entanto, a Volvo acaba de anunciar um aumento de preço generalizado em todos os modelos da Gama EX30.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

A versão de entrada do Volvo EX30, Core, com 51 kWh e 250 km de autonomia se manteve em R$ 229,9 mil. Mas a intermediária, Plus, que já tem baterias de 69 KWh, com 338 km de alcance o preço que era de R$ 277.950 agora vai para R$ 280.950. A versão Ultra, lançada por R$ 293.950 agora custa R$ 299.950.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão Marcos Camargo Jr.

O motor do Volvo EX30 é elétrico com 272 cv de potência e 35 kgfm de torque e a partir do próximo ano terá também opção de 428 cv e 55,7 kgfm com dois motores como no Zeekr X, recém lançado no Brasil.

‌



Outros SUVs

A linha XC40 Recharge Plus, com seus 238 cv e 42,8 kgfm, passou de R$ 342.950 para R$ 349.950. Já o C40 Ultimate, versão topo de linha de passou de R$ 418.950 para R$ 419.950.

VOLVO EX30: fracasso de vendas? TESTE COMPLETO VERSÃO ULTRA. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.