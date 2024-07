Dolphin Mini de 5 lugares já está à venda: confira o preço Nova versão estreia com câmera 360° e complementa gama do compacto elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2024 - 19h42 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h42 ) ‌



Dolphin Mini de 5 lugares já está à venda: confira o preço

A BYD oficializou a estreia do Dolphin Mini na versão cinco lugares. Com novidades pontuais a nova versão complementa a gama de um dos carros elétricos mais vendidos do mercado nacional ao lado do Dolphin, outro veículo da própria BYD. A novidade custa R$ 119,8 mil.

Entre as novidades, o Dolphin mini de cinco lugares oferece sistema de câmera 360 graus que compõe uma imagem única na multimídia e facilita as manobras.

BYD Dolphin Mini vendeu mais que o Toyota Corolla em abril: veja o número

Este recurso estreou recentemente na linha do Dolphin mini na China onde alguns itens do carro como o desenho das rodas, logotipo traseiro e outros detalhes já mudaram.

BYD Dolphin Mini vendeu mais que o Toyota Corolla em abril: veja o número BYD/Divulgação

O Dolphin Mini 5 lugares está disponível nas cores verde Sprout Green com interior azul claro, preto Polar Night Black com interior azul escuro, Peach Pink com interior também rosa e branco Apricity White, com opção de acabamento interno azul escuro ou rosa.

News Motor_https://newsmotor.com.br/byd-dolphin-mini-quanto-custa-para-carregar-a-bateria-do-eletrico/ Picasa

O BYD Dolphin Mini tem motor elétrico de 75 cv e 13,5 kgfm de torque suficiente para chegar a 130 km/h. A bateria tem 38 kwh suficiente para cerca de 280km no ciclo Inmetro e na prática pode superar os 300 km por recarga.

