Dolphin Mini e Leapmotor T03: Qual será o melhor carro elétrico popular?

No passado, a disputa pelo título de carro mais vendido no Brasil envolvia o Fiat Uno e o Volkswagen Gol. Todavia, o cenário futuro promete uma reviravolta interessante, com dois carros populares chineses totalmente elétricos competindo pela preferência dos brasileiros. A Leapmotor já foi anunciada por aqui e certamente teremos entre nós o T03 que já vem aparecendo em flagras pelo país. Do outro lado, o BYD Dolphin Mini, lançado no início deste ano, ostenta o título de carro mais barato entre os elétricos.

Leapmotor T03 é o compacto elétrico na China que pode vir disputar com o Dolphin Mini

Nesse cenário, é possível compará-los com base na potência do motor, autonomia, equipamentos e dimensões, oferecendo uma visão detalhada de cada modelo. O R7 Autos Carros já fez uma análise completa do BYD Dolphin Mini.

Tamanho

Visualmente, o Dolphin Mini apresenta traços da linha Ocean da BYD, com faróis angulosos, para-choque pontiagudo e traseira com ampla lanterna. Por sua vez, o Leapmotor tem um design semelhante aos modelos da Fiat, com traços arredondados nos faróis dianteiros e traseiros. Em relação ao tamanho, embora sejam muito próximos numericamente, o BYD Dolphin Mini tem uma pequena vantagem, com 3,78 metros de comprimento, 2,50 metros de entre-eixos, 1,71 metros de largura, 1,58 metros de altura e porta-malas de 230 litros. Já o Leapmotor T03 mede 3,62 metros de comprimento, 1,65 metros de altura, 1,59 metros de largura, 2,40 metros de entre-eixos e o porta-malas tem capacidade para 210 litros.

Modelo teria tecnologia “Cell-to-Chassis” onde a bateria é usada como elemento estrutural Leapmotor /Divulgação

Quem vai mais longe

Na China, onde ambos os modelos são vendidos, a autonomia divulgada é de 403 km para o Leapmotor T03 e 405 km para o BYD Dolphin Mini. No Brasil, ainda não é possível comparar a autonomia dos dois, pois apenas o Dolphin Mini possui dados do Inmetro, que indicam 280 km, porém, na prática supera os 300 km por recarga. Entretanto, o ciclo do Inmetro reduzirá em 30% os 403 km do ciclo chinês CLTC, aproximando do modelo da BYD vendido no mercado nacional.

Além disso, é importante mencionar que a bateria do Leapmotor é LFP de 41,3 kWh da Hive Energy, maior do que a do Dolphin Mini, que tem 38 kWh, também LFP Blade da própria BYD.

Interior do Leapmotor T03

Motor elétrico

Enquanto o Dolphin Mini tem uma pequena vantagem em tamanho e uma disputa acirrada na autonomia, o Leapmotor T03 vence no quesito motorização elétrica, com até 107 cv e 16,1 kgfm de torque. O BYD Dolphin Mini é equipado com um motor de 75 cv e 13,5 kgfm de torque.

Telas a bordo

Como é conhecido, os carros chineses em geral possuem grandes telas no interior, como o Leapmotor T03 e o BYD Dolphin Mini. No entanto, antes das medidas, é importante mencionar o design. O T03 tem traços mais conservadores com linhas arredondadas que combinam com os quadrados das saídas de ar, além de um painel de instrumentos destacado. Por outro lado, no Dolphin Mini, as linhas são mais ousadas e apresentam um painel de instrumentos flutuante. Quanto ao tamanho dos equipamentos digitais, o compacto da Leapmotor leva vantagem com um painel de instrumentos digital de 8 polegadas e uma multimídia de 10,1 polegadas. Já o modelo da BYD tem um painel de 7 polegadas e, também, multimídia de 10,1 polegadas. A diferença é que a do Dolphin Mini é giratória, enquanto a do T03 não é.

Preço e Concorrentes

O BYD Dolphin Mini é vendido por R$ 115.800 para quatro lugares e R$ 119.800 para cinco lugares. Já o Leapmotor T03 ainda não teve seu preço divulgado, já que ainda não está próximo do lançamento no Brasil, previsto apenas para o próximo ano. No entanto, os valores devem ser parecidos com o modelo da BYD.

Em relação aos outros concorrentes no mercado brasileiro, como o JAC E-JS1, vendido por R$ 126.900, o Caoa Chery iCar por R$ 119.990 e o Renault Kwid E-Tech negociado no site da empresa por R$ 139.990. Também é importante mencionar que, pelo porte e não pelo preço, também são relevantes os concorrentes a combustão, como o Fiat Mobi e o Renault Kwid, ambos na faixa dos R$ 70 mil.

