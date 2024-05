Dreams Park Show é boa opção para fãs de carro e moto em Foz do Iguaçu

Alto contraste

Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com o Paraguai e a Argentina, é uma das cidades mais turísticas do país e nos últimos anos além das famosas Cataratas, da Usina de Itaipu Binacional e do tour de compras em Ciudad del Leste no lado paraguaio. Os fãs de carros já contam com atrações diversas como museus, mostras e eventos de todos os tipos. Uma dessas atrações é o Dreams Park Show, que tem atrações para os fãs de carros.

Dreams Museum (Marcos Camargo Jr) Complexo reúne atrações que vão interessar aos fãs de carros como personagens, cenários recriados e um bar norteamericano

No Museu de Cera muitos dos 100 personagens fazem alusão ao mundo dos automóveis. Do lado de fora o Bumblebee, do clássico filme Transformers recebe os visitantes e está disponível para fotos mesmo para quem não visitar as atrações.

Dreams Museum (Divulgação) Bumblebee de Foz do Iguaçu é uma réplica do personagem da telona em frente ao complexo de atrações

Do lado de dentro, personagens como o tricampeão Ayrton Senna falecido em 1994 e o também ex-piloto argentino Juan Manuel Fangio dividem a mesma ala dentro do museu.

Mais adiante, o Doutor Brown e Martin McFly fazem a alusão ao filme De Volta para o Futuro e, claro, ao De Lorean DMC12 que está ilustrado na parede em uma das cenas mais famosas da saga.

Já no Dreams Motor Show a cena é a de um bar norteamericano que recebe frequentemente bandas que tocam ao vivo e no espaço há uma seleção de clássicas motocicletas.

Os fãs das duas rodas verão modelos clássicos como a Harley Davidson WL 45 Panhead de 1948, o primeiro motor de válvula lateral que fez muito sucesso nos anos seguintes.

Mais adiante, outros modelos Harley entre as mesas dão o tom de um bar Rock and Roll e mais adiante, as motocicletas alusivas ao filme O Exterminador do Futuro (com uma réplica do personagem Terminator de Arnold Schwarzenegger) bem como as motos customizadas por Paul Senior da série American Chopper recebem sua homenagem no espaço.

Assim, Foz do Iguaçu consegue agradar aos fãs de carros com novas atrações que surgem ano a ano como o também conhecido “Movie Cars” com uma mostra de carros do cinema que também vale a visita.

Dreams Park Show

Endereço: Avenida das Cataratas, 8100 - Foz do Iguaçu/PR

Horários: todos os dias das 10h até 22h

Ingressos: bilheteria no local ou site oficial









