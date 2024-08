Duster e Taos tem descontos na faixa de R$ 30 mil para PCD Dupla de SUVs recebem insenção de IPI e bônus para o público habilitado para a compra com desconto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2024 - 23h05 (Atualizado em 31/07/2024 - 23h05 ) ‌



Dois SUVs estão sendo vendidos com desconto para o público PCD com isenções de impostos. É o caso do Renault Duster e também do Volkswagen Taos que tem descontos em torno dos R$ 30 mil após insenção de IPI e bônus de fábrica.

No caso do Duster é a versão Intense Plus oferecida por R$ 134.790 no valor de tabela. Com as isenções, o preço cai para R$ 107.451,70, um desconto de R$ 27.338,30.

Renault anuncia desconto de R$ 25.765 para Duster Intense PcD

O Duster Intense Plus tem motor 1.6 aspirado de 120cv e 16kgfm de torque com câmbio automático CVT que simula seis marchas.

Volkswagen Taos em promoção nas unidades 2023/23 na versão Comfortline Marcos Camargo Jr

No caso do Volkswagen Taos a versão para PCD é a Comfortline que conta com isenção de IPI e um bônus que soma R$ 31.676,51 reduzindo o preço de R$ 186.990,00 para R$ 155.313,49.

O motor do Taos em todas as versões é o 1.4 TSI de 150cv e 25,5kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis marchas.

Veja aqui as regras de compras para o público PCD com a documentação exigida e regras para aquisição de veículos.

