Em ação de vendas, Nissan reduz preço do Kicks, Versa e Sentra Planos oferecem entrada com 60% e parcelas que podem ser a juros zero: veja as condições Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2024 - 10h07 (Atualizado em 25/07/2024 - 10h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

News Motor_https://newsmotor.com.br/nao-quer-problema-com-o-carro-aposte-nestes-5-suvs-usados-por-ate-r-80-mil/

A Nissan está repetindo uma ação promocional onde comunica a redução de preços dos seus veículos. A partir do site da montadora, conferimos algumas reduções e também outras condições Especiais para a compra dos modelos Kicks, Versa e Sentra.

Nissan Versa SR: teste da nova versão que estreou por R$ 123,9 mil Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

O sedã médio da Nissan, o Sentra está em destaque com a versão Exclusive de R$ 181.490 vendido com 60% de entrada (R$ 108.894) e 18 parcelas de R$ 4.209. A versão Advance de R$ 158.490 também pode ser encontrada com a mesma entrada (R$ 95.094) e saldo em 18 de R$ 3.685,03. Carros usados que entrarem como parte do pagamento serão valorizados em R$ 15 mil.

Nissan Sentra 2025 ganha novidades para brigar com Corolla flex





O Versa Exclusive de R$ 130 mil recebe bônus de R$ 8 e tem preço reduzido para R$ 122.190 com 60% de entrada (R$ 73.314) com 18 parcelas de R$ 2.857,97 sem juros. A SR recém lançada sai pelos mesmos R$ 123,9 mil mas é oferecida com 70% de entrada (R$ 86.793) e 18 de R$ 2.296,67 com taxa reduzida de 0,49% ao mês.

Publicidade

News Motor_https://newsmotor.com.br/nova-nissan-frontier-2025-preco-reduzido-e-visual-renovado/





O Nissan Kicks Advance sai por R$ 135.990, com valorização de R$ 13 mil no usado que entra como parte da negociação além de 60% de entrada (R$ 81.594) e 24 parcelas de R$ 2.384,86. A linha Frontier também faz parte da ação mas os descontos variam conforme a versão escolhida.

NISSAN VERSA SR: bonito, confiável e vale a pena mas porque o SEDÃ VENDE TÃO POUCO? VEJA O VÍDEO!