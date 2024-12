Em comunicado, GM diz que vai reestruturar operação na China Cerca de R$ 33 bilhões serão usados em um plano para reestruturar operações Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/12/2024 - 09h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 09h00 ) twitter

A General Motors enviou um comunicado aos acionistas dizendo que em virtude da queda das vendas no maior mercado do mundo, a China, irá investir US$ 5,6 bilhões par reestruturar sua operação.

Cerca de R$ 33 bilhões em conversão direta serão consumidos para lançar novos produtos e ao mesmo tempo reduzir o portfólio. As vendas vem caindo até quase 70% nas marcas do grupo este ano.

Mesmo os carros elétricos da General Motors feitos sobre a plataforma elétrica ULTIUM são caros para os padrões chineses e as vendas não deslancharam.

A bandeira Chevrolet tem produtos como Equinox (lançado essa semana no Brasil) além do Monza, Seekr, Tracker e Blazer mas que venderam apenas 43.993 unidades, uma queda expressiva de 69,8%. A Cadillac com seus produtos de luxo que já foram desejados na China vendeu apenas 90.101 unidades, queda de 40% esse ano e a Buick que já foi uma das grandes marcas no mercado chinês emplacou 277.022. Uma boa marca? Não. A queda chega a 36,4%.

Apesar disso as marcas com as quais a GM tem parcerias mas que são de origem chinesa seguem crescendo muito. A Wulling, fabricante de carros elétricos compactos e acessíveis vendeu 580 mil unidades esse ano e a Baojun vendeu 34 mil unidades. A GM não disse exatamente o que será feito mas a reestruturação deve resultar em demissões, mudanças na operação e fechamento de fábricas com capacidade ociosa.

EQUINOX ACTIV E RS: quais são as diferenças de equipamentos? VEJA O VÍDEO!





