Em dificuldade, Neta paralisa produção na China Montadora do grupo Horizon emplacou só 53 mil unidades neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h00 )

A Neta, empresa do grupo Horizon, interrompeu a produção em Zhejiang, na China, por baixa demanda. A marca do grupo Horizon está estruturando uma operação no Brasil mas em sua terra natal enfrenta algumas dificuldades.

A Neta anunciou fazer cortes de salários e passa por um momento de queda nas vendas no mercado chinês, onde teve 53.853 unidades vendidas neste ano (dados até setembro).

Vale lembrar que a marca esperava alcançar 30% do mercado chinês, o que não aconteceu. Inclusive, a Neta não divulgou os dados de vendas de outubro. Segundo sites chineses como o Car NewsChina, a Neta vendeu 4,5 mil unidades vendidas no mês passado.

No entanto a fábrica da NETA tem capacidade de fabricar até 200 mil veículos por ano. A montadora não informou quando voltará a produzir na China nem um plano de reestruturação. Já no Brasil, a marca abriu a pré-venda do Aya por R$ 128.900 e do X por R$ 194.900.

