Em imagem oficial, Citroën confirma visual do Basalt SUV cupê quer espaço de sedãs de entrada e crossovers compactos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h09 ) ‌



Citroën/Divulgação Citroën/Divulgação

Hoje a Citroën confirmou a primeira imagem do Basalt brasileiro. Ele terá o mesmo desenho do indiano, conforme já indicavam diversos flagras, sendo o mais recente sem qualquer disfarce além dos logotipos cobertos.

Produzido em Porto Real/RJ, o Basalt será o último modelo da família C-Cubed que já tem o Citroën C3 hatch e o C3 Aircross. Com proposta de SUV cupê, o Basalt virá equipado com motor 1.0 Firefly de 75cv ou T200 turbo com 130cv e câmbio automático do tipo CVT vindo para incomodar até mesmo sedãs compactos, segmento ainda forte no Brasil.

Gessanermotors/Reprodução Gessanermotors/Reprodução

Na ficha técnica do modelo indiano, o Basalt tem 4.352mm de comprimento, 1.765mm de largura, 1.593mm de altura e 2.651mm de distância entre-eixos, 470 litros de porta-malas e tanque de 45 litros.

Gessanermotors/Reprodução Gessanermotors/Reprodução

O C3 Basalt deve ter pacote enxuto de versões: Live, Shine e Feel sendo a de entrada com motor 1.0 Firefly 3 cilindros de 71/75cv enquanto a Shine e Feel terá o T200 turbo igualmente tricilíndrico de 130cv e 20kgfm de torque com câmbio automático do tipo CVT.

Gessanermotors/Reprodução Gessanermotors/Reprodução

Conforme o último flagra, o C3 Basalt terá nas versões topo de linha itens como ar condicionado digital, enquanto a chave canivete deve ser item de série das três versões. Nos próximos dias a Citroën irá mostrar o carro na fábrica de Resende, mas esse ainda não será o lançamento oficial.