Enchentes no Sul já se refletem no mercado de carros que cai 11% Fiat Strada foi o veículo mais vendido com mais de 10 mil unidades emplacadas

Dados prévios da Fenabrave, federação que reúne os dados de venda dos concessionárias mostra que os efeitos da enchente no Rio Grande do Sul já mexeram com todo o mercado de carros.

As vendas caíram quase 12% em maio em relação a abril . Foram exatamente 11,95% de redução com 183.214 carros vendidos no período ainda bem acima de 2023 quando 166.322 carros foram comercializados em abril do ano passado.

No entanto os efeitos das enchentes que prejudicam a produção da Chevrolet, o fornecimento de peças da Volkswagen e o escoamento de carros vindos da Argentina especialmente linha Fiat (Cronos) e também Toyota (Hilux).

Volkswagen T-Cross vendeu 5.462 unidades no mês passado (Marcos Camargo Jr. 10.07.2023)

Como consequência direta das chuvas os números mudaram e alguns carros perderam posição. A Fiat Strada foi a única a superar as 10 mil unidades vendidas enquanto o Polo foi o segundo e o Onix não chegou a 8.000 unidades. O T-Cross foi o SUv mais vendido com 6.500 unidades e o Kicks foi o segundo do segmento. Confira os dados dos 10 carros mais vendidos segundo o ranking da Fenabrave

1º Fiat Strada 10.973

2º Volkswagen Polo 8.484

3º Chevrolet Onix 7.901

4º Hyundai HB20 6.691

5º Volkswagen T-Cross 6.501

6º Fiat Mobi 6.148

7º Nissan Kicks 5.910

8º Hyundai Creta 5.739

9º Fiat Argo 5.552

10º Chevrolet Onix Plus 5.517





