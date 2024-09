Equinox elétrico vem primeiro e versão híbrida chegará até o fim do ano SUV médio terá duas versões mostrando futuro da marca por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/09/2024 - 17h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 17h00 ) ‌



Equinox EV será lançada em 2024 no Brasil Governo Chinês/Reprodução

Durante o evento de anúncio de investimentos em novos veículos híbridos e também elétricos, a General Motors deixou escapar algumas informações sobre os seus próximos lançamentos. De um total de seis novos produtos o próximo será SUV Equinox elétrico mas logo depois deve estrear o Equinox PHEV.

Equinox EV Chevrolet Divulgação

O Equinox EV será lançado em outubro e já aparece no site da montadora, que vende por aqui a Blazer EV ainda sem preço definido.

Equinox EV tem o design totalmente diferente da versão a combustão lançada recentemente por aqui

Como a marca tem divulgado que aposta em um futuro 100% eletrico, quer estabelecer a mensagem de que os modelos a bateria (BEV) virão primeiro ainda que não sejam os carros de volume pelo menos nos próximos anos.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Chevrolet Equinox EV contará com um motor totalmente elétrico de 290 cv e um torque de até 47,8 kgfm. Assim como o Blazer EV, o Equinox também terá o pacote Chevrolet Safety Assist, que oferece frenagem de emergência automática, frenagem para pedestres, alerta de colisão frontal, piloto automático adaptativo, assistente de manutenção de faixa, entre outros recursos.

Equinox Híbrido

O Inmetro ainda não divulgou os dados de autonomia do SUV no Brasil, mas nos Estados Unidos ele pode percorrer até 513 km com uma carga na bateria.

Equinox híbrido

Da mesma forma o Equinox PHEV deve ser apresentado até o final do ano. nossas apostas recai que o México irá abastecer o mercado brasileiro e isso só não aconteceu ainda porque o veículo acabou de ser lançado por lá irá abastecer também o mercado norte-americano que demanda alto volume. No entanto, logo depois, devemos ter a versão híbrida que terá mais volume do que a elétrica pelo menos nos próximos anos no mercado brasileiro.