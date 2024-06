Etanol mais caro em 15 estados: veja como economizar no seu carro Especialistas indicam que a diferença de 73% ou menos do preço do etanol em relação ao preço da gasolina

Preço do etanol aumenta em 15 estados, mas se mantém estável no DF A maior alta no período, de 7,48, foi registrada em Goiás, para R$ 3,88 o litro nesta semana

O etanol ficou mais caro em 15 dos 26 estados da federal, mostra um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) compilados pelo AE-Taxas e divulgado no R7.com. E diante da alta de preços por conta dos impostos adicionais sobre os combustíveis, veja como economizar etanol no seu carro e também se não está na hora de trocar o combustível vegetal por gasolina.

Hora de trocar?

Dados desse levantamento mostram que o etanol tem paridade de preço de 65,36% ante a gasolina nos estados pesquisados. E a boa medida é que se o etanol passa dos 70% de paridade o melhor é trocar o combustível por gasolina. Atualmente os especialistas indicam que a diferença de 73% ou menos do preço do etanol em relação ao preço da gasolina já favorece o uso do álcool.

E a conta é simples de fazer: basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Como o etanol tende a ficar mais caro agora pode ser o momento de trocar de combustível mas a conta deve sempre ser feita em primeiro lugar.

Como economizar no dia a dia

Embora pareça um “gasto” vale a pena fazer a troca do óleo (e usar exatamente o recomendado pelo fabricante), o filtro de óleo, de ar e verificar como estão as velas e o sistema de injeção eletrônica do carro. Um veículo desregulado pode gastar até 20% mais combustível.

No dia a dia logo ao sair de casa calibre os pneus do carro. É bem fácil. Veja a pressão recomendada pelo fabricante do seu carro e calibre os pneus removendo a tampinha e aplicando a pressão do calibrador depois de ajustar.

Para dirigir o segredo está na calma e previsibilidade. Antecipe-se às frenagens e não freie o veículo em cima dos faróis. Dirija de forma progressiva evoluindo as marchas com calma. Prefira sempre ficar em marchas mais altas. Quanto maior a rotação do motor maior será o gasto de combustível.

Os carros modernos não precisam “esquentar”. Basta ligar sem acelerar e sair de forma progressiva em baixa velocidade. Especialmente quando se usa etanol esses cuidados devem ser sempre tomados.





