Exclusivo: BYD confirma Denza no Brasil em 2025 e Shark já tem quase 1.000 pedidos Produção nacional começa com Song Pro e vai se ampliar com família Dolphin Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 10h34 )

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O segmento de carros elétricos vem ganhando especial relevância no país. A BYD lidera esse processo, pois é a décima marca em vendas e líder entre os eletrificados vendidos no Brasil. O R7-Autos Carros entrevistou com exclusividade o Vice-Presidente Sênior da BYD Alexandre Baldy que confirmou o lançamento da marca Denza, o início das operações a fábrica em Camaçari/BA em dezembro e a aceitação da picape híbrida Shark, lançada no último final de semana.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Baldy comentou que em quatro dias de venda efetiva da BYD Shark, 989 pedidos foram confirmados. “Estes clientes pagaram R$ 10 mil pela reserva garantindo o kit solar e um ano de seguro grátis. Tivemos 1.100 reservas em 10 dias e 14% de cancelamentos”. Segundo o executivo a percepção é que o consumidor brasileiro está “muito propenso a aceitar novas tecnologias dependendo do que você oferece. Então nossa perspectiva é muito boa com a Shark”, avalia.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A Shark foi lançada na última semana em versão única por R$ 379,9 mil ao combinar três motores: 1.5 turbo a gasolina e dois elétricos somando 437cv e 65kgfm de torque com tração 4X4 usando tecnologia exclusiva DMO (dual mode off road) com autonomia de 840km, 1200 litros de capacidade na caçamba e números como 0-100 em 5,7 segundos.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A BYD garante que dentro do volume de importação previsto para o Brasil, tudo foi faturado para concessionárias e os primeiros clientes. “Quem quiser fazer seu pedido que corra senão a entrega da picape Shark vai ficar só para 2025 em um próximo lote pois temos poucas unidades”.

Denza chega em 2025

A Denza, marca premium da BYD, chegará ao país em 2025 conforme adiantou o executivo. Os modelos Denza D9 (minvan), Z9 (um shooting break ao estilo do Porsche Panamera) e também os SUVs off road da linha Bao como o modelo 5, exibido no Festival Interlagos (testamos a novidade durante o evento em SP aqui), foram confirmados.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A marca vem disputar a atenção dos clientes do segmento premium tendo em vista a liderança do BMW Group com as marcas BMW e Mini, além da Audi, Volvo e Mercedes-Benz. “Acredito muito que o consumidor despertou atenção para o eletrificado especialmente carro híbrido. Nossa pesquisa mostra que 90% dos clientes tem intenção de comprar um híbrido e 60% tem uma curiosidade expressiva se na jornada dele cabe um elétrico e essa é uma discussão, um debate na maior parte da sociedade”.

Marcos Camargo Jr. 25.10.2024 Marcos Camargo Jr. 25.10.2024

Baldi acredita no potencial da categoria premium com a nova marca e relembra a experiência da marca ao lançar primeiro o Tan e o Han antes de “descer a régua” para lançar o Song Plus e o Yuan Plus sendo um híbrido e outro elétrico, depois o Dolphin e o Dolphin Mini além do Seal e modelos recentes como o King e o Yuan Pro.

Fábrica começa a produzir ainda este ano

A fábrica da BYD que foi oficialmente anunciada em março desse ano com investimentos e R$ 3 bilhões começará a operar ainda em dezembro. A BYD irá fazer um evento como uma visita técnica ao local no final de novembro e a produção começará na sequência. O primeiro BYD nacional será o Song Pro e depois virão Dolphin e Dolphin Mini.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Há espaço para planos tão audaciosos? Baldy respondeu ao R7: “Não esperamos tendência, criamos tendência e não vamos esperar que exista um segmento pois com humildade criamos esse espaço. Veja o elétrico que em 14 meses se consolidou, hoje temos uma marca consolidada e um modelo como o Dolphin vendendo acima das 2.000 unidades por mês em um segmento que não existia”, relembrou.

