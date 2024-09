Exclusivo: Honda CG Titan 2025 terá novo visual e novo motor Nova fase do Promot forçará fabricante a atualizar motor 160cc da CG Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h00 ) ‌



A Honda está trabalhando na apresentação na linha 2025 da CG Titan, que é a moto mais vendida do país e a mais esperada pelos fãs da marca. Nossas fontes afirmam que mudanças visuais estão a caminho além de possíveis atualizações de motor.

Fontes afirmaram ao R7-Autos Carros que a nova linha CG Titan terá uma “nova carenagem” de aspecto esportivo e novos faróis mais afilados na dianteira além de freios a disco nas duas rodas. Segundo nossas fontes o visual é parecido com o da CB 300.

Até mesmo a Honda CG Cargo vai ganhar novidades. Atualmente as versões de entrada não ganham a carenagem lateral o que deve mudar com a apresentação do modelo 2025. A roda a CG Cargo vai ganhar aspecto mais esportivo abandonando o perfil raiado.

A partir de janeiro entra em vigor uma nova fase do Promot que obriga os fabricantes a entregar motores mais eficientes. Assim, nossa aposta é que a CG receba as mesmas atualizações da linha Bros 160.

O motor da Bros recebeu uma recalibração: segue sendo um 162cc e agora entrega 14,3 cv de potência a 8.000 rpm e 1,45 kgfm de torque a 5.500 rpm quando abastecido com etanol. É 0,5cv a menos do que a versão anterior. As Honda NXR 160 Bros ABS e NXR Bros 160 CBS ainda estão chegando às lojas.

Consultamos a assessoria de imprensa da Honda que diz desconhecer as atualizações visuais da moto mas que a nova linha será apresentada entre o final de outubro e novembro.

