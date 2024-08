Exclusivo: Salão do Automóvel precisa mudar formato para acontecer em 2025 Apuração do R7-Autos Carros revela que evento deve ganhar um novo formato Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Stellantis/Divulgação

A volta do Salão do Automóvel é especulada desde o início do ano em um evento que já teria até mesmo data para ocorrer: março de 2025. No entanto uma apuração exclusiva do R7-Autos Carros junto a entidades e montadoras mostra que ainda há um longo caminho para que este evento retorne ao calendário da cidade de São Paulo por vários motivos.

Nissan/Divulgação

Fontes de associações consultadas pela nossa reportagem dizem que indo além do desejo dos fabricantes e adequação dos custos o formato do Salão do Automóvel em si tem que mudar.

Stellantis/Divulgação

“Precisa ter um formato que envolva a venda de carros para ser viável uma vez que do ponto de vista de prestígio o Salão em São Paulo atrai visitantes do Brasil todo”, disse uma fonte.

Stellantis/Divulgação

Além disso, várias fabricantes de veículos consultadas pela nossa reportagem são unânimes em afirmar: hoje não há nenhum movimento interno a respeito do Salão do Automóvel. Como o processo de aprovação destes grandes eventos envolve um orçamento generoso com aval das respectivas matrizes, ainda não é possível dizer que o evento está confirmado.

‌



Stellantis/Divulgação

Do lado da Anfavea a ideia do Salão está consolidada. O presidente Lula também já se manifestou mais de uma vez a favor do evento. Já no início do ano, Marcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, disse em um entrevista onde o R7 estava presente que o evento deve acontecer. Na última coletiva mensal, Leite afirmou que o Salão deve retornar no segundo semestre de 2025. A assessoria da entidade disse ainda que a volta do evento dependerá de vários fatores como a disponibilidade do Anhembi ou SP Expo para que o evento volte a acontecer.

Stellantis/Divulgação

Além da Anfavea (associação das montadoras) e da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), representantes da Fenabrave (distribuidores), AEA (engenheiros) e até mesmo empresas do ramo de autopeças são simpáticas ao evento. Já entidades como a Abeifa, que reúne importadores de veículos, não seriam tão simpáticas a um retorno do Salão paulista.

‌



Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Um dos entraves para a volta do Salão é o alto custo em um evento apenas no formato de exibição. O próprio presidente da Anfavea já disse publicamente que a ideia é um evento híbrido com uso do sambódromo do Anhembi ao lado do pavilhão como pista de testes para os veículos. Mas pelo visto muita coisa deve acontecer para que o Salão do Automóvel volte a abrir as portas ao público.