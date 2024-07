‌



A+

A-

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Depois de mostrar em detalhes o Zeekr X e também o 001, o R7-Autos Carros fez um teste com o modelo de maior porte na pista de Ningbo, no centro oeste da China, para conhecer um pouco mais do carro que deverá ser o carro chefe ou ao menos o mais tecnológico da gama Zeekr vendido por aqui.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Vale lembrar que dentro do portfólio da Geely, a Zeekr é a marca mais tecnológica acima, inclusive, da Volvo, ficando apenas abaixo da Polestar.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Zeekr 001 mescla conceitos

O produto que vai “vender” a imagem da Zeekr no Brasil é o 001. Ele mescla elementos de sedã e cupê com perfil alongado em quase 5m de comprimento com 3m de entre eixos. Seu visual altivo com faróis posicionados nas extremidades, o desenho cupê alongado e rodas grandes reforçam esse visual.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Ao olhar para o ambiente interno o que se destaca é o espaço especialmente traseiro com bancos inclinados em patamar mais alto e forração integral. O porta malas é bem grande seguindo a fórmula já usada por outros carros com o mesmo perfil como um Audi E-Tron GT RS, só para citar um elétrico do mesmo perfil.

Publicidade

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

O painel tem cluster semicircular com alta resolução e tela de 15 polegadas com controles de tração, de eficiência de consumo, câmera 360 e monitoramento de trânsito em tempo real com o Lidar e todos os controles de condução com controle de Cruzeiro adaptativo, frenagem e detecção de trânsito, alerta de ponto cego e até estacionamento automático a partir de um toque na tela indicando a posição correta.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Na China o Zeekr 001 tem opção de motor traseiro como no Volvo EX30 com 422cv que chega aos 200km/h e também uma versão com tração integral de 794cv combinando propulsor traseiro de 422cc e dianteiro de 367cv mas também chega aos 200km/h em 3,3s. Os executivos ainda não confirmam mas é quase certo que teremos aqui apenas a versão com tração integral e 794cv.

Publicidade

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Antes com 66kwh, a linha atual da Zeekr conta com 95kwh de baterias LFP (fosfato de ferro lítio) para até 675km de autonomia ou 100kwh NMC (níquel, manganês, cobalto) para até 750km de autonomia nos testes feitos na China. Por hora o Zeekr 001 está em processo de homologação no Brasil.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Primeiro teste

Dirigimos o Zeekr 001 no mesmo autódromo de Ningbo, na China onde fica clara a proposta de conforto e desempenho do cupê. Na China esse carro é visto com alguma facilidade entrando e saindo de prédios de escritórios e também na rua bem como seu irmão de plataforma Link & Co. Nas cidades de Hangzhou, Jiangxi e mesmo em Shanghai, é fácil encontrar com o Zeekr 001.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Andar com o 001 é ter contato com um carro de porte elevado mas que não chega a ser um SUV. Mais equilibrado por conta da largura, os dois motores na versão testada aceleram com força e mais confiança especialmente no modo esportivo. No entanto, o controle de estabilidade “evita” a aceleração em excesso e corta o efeito de aceleração com o ESP na pista. O freio é bem calibrado e preciso mesmo após algum tempo rodando em alta velocidade mas o sistema também requer cuidado pois diferente do carro a combustão não há freio motor no elétrico e a tendência é de aquecimento.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Chama a atenção os sistemas de segurança que podem ser testados na pista com monitoramento de tráfego em tempo real, controle de evasão de pista, aceleração e regeneração entre outros detalhes.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Zeekr 001 FR

Também tivemos a chance de experimentar o 001 FR, versão superesportiva do carro que soma 1.265cv em quatro motores. De visual instigante o 001 FR tem rodas na cor preta, freios super dimensionados, aerofólio destacado e apliques na cor roxa nos pára-choques.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Por dentro o acabamento em

Alcantara é integral desde as portas ao painel e também aos bancos esportivos. E na aceleração, cumpre o 0-100km/h em 2s como um “coice” capaz de grudar o motorista no assento e ao mesmo tempo oferecer silêncio, controle de tração e os mesmos elementos de segurança da linha 001.

Exclusivo: testamos o Zeekr 001 elétrico

Vale lembrar mais uma vez que a Zeekr está longe de ser uma marca acessível. Na China junto com modelos das marcas Li Auto, Avatr, XPeng e Tesla, a Zeekr 001 oferece o mesmo perfil de performance e preço. A estreia da marca Zeekr no Brasil será em setembro e a pré venda dos veículos começa em outubro deste ano.

ZEEKR 001: tudo sobre o produto mais interessante da marca com versões de quase 800cv. Você teria um chinês elétrico com essa tecnologia ?