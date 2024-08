Exclusivo: Volkswagen fará “invasão Amarok” em Barretos 102 picapes farão parte da ação de lançamento a partir de 15 de agosto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2024 - 19h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 19h03 ) ‌



Cinco novidades da Amarok que será lançada na Festa do Peão de Barretos Motor1Argentina/Reprodução

O R7-Autos Carros obteve com exclusividade a informação de que o lançamento da nova Amarok será mesmo feito durante a festa do peão de Barretos, maior rodeio do Brasil que será realizado a partir do dia 15 de agosto. Ação já tem nome e foi batizada de " invasão Amarok”.

Serão ao todo 102 unidades da renovada Amarok 2025 que fará parte do cenário e de ações comerciais com clientes, influencia e também a mídia especializada que estará presente.

A Volkswagen prepara " cenários Instagram haveis " e a aparição da pick-up durante os mais de 100 shows previstos para acontecer entre os dias 15 e 25 de agosto. A estimativa de público é de 900.000 pessoas durante a festa.

Internamente a marca circulou que fará a primeira apresentação ao público formador de opinião e os clientes já poderão testar Amarok 2025 em uma pista que será montada dentro do evento.

Quanto ao produto, já sabemos Exatamente o que será renovado na Amarok que se manterá na mesma geração inclusive seguirá usando o mesmo motor 3.0 V6 de 258cv. Entre as mudanças já confirmadas estão uma nova dianteira com pára-choques renovados inspirados na Saveiro que recebeu facelift ano passado.

A Amarok também estará mais equipada recebendo conjunto de 6 airbags e equipamentos inéditos de segurança mas ficará apenas com a multimídia Composition Touch e não a Volksplay de 10 polegadas. Agora vamos esperar pelo preço e o mix de versões que serão revelados dia 15 de agosto.