Exportações da BYD crescem 267% em um ano

As vendas e níveis de produção da BYD mostram uma mudança nos níveis de aceitação dos seus carros híbridos e elétricos. Dados divulgados na China mostram que as vendas da marca BYD cresceram 38,1% em maio de 2024 quando comparado com maio de 2023. No mês passado, ao nível global, foram 331.817 unidades vendidas no mercado interno ou em outros países.

Na soma dos cinco primeiros meses deste ano, a BYD vendeu 1.271.325 veículos elétricos e híbridos plug-in. E são justamente os híbridos que mais se destacam na BYD. O crescimento das vendas de um ano para cá chegou a 54% enquanto no segmento de carros elétricos a bateria o crescimento foi de 22%.

As vendas externas também estão indo bem. Em maio, 37.499 unidades foram vendidas para fora da China considerando o segmento de veículos de passeio (a BYD também tem vários modelos comerciais no portfólio) com 267,5% de expansão em um ano.

Navio Explorer 1 da BYD Navio transportou 5.000 veículos para o Brasil e chegou em Suape/PE

Por aqui a BYD estabeleceu como meta a venda de 100 mil veículos neste ano. Tanto que recentemente a empresa passou a usar seu navio Explorer 1 para poder enviar mais rapidamente seus modelos eletrificados. Na semana passada desembarcaram 5,5 mil unidades de uma só vez após uma viagem de 27 dias pelos oceanos rumo ao Brasil.





