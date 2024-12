Extintor de incêndio pode voltar a ser obrigatório: entenda Projeto de lei ganha parecer favorável e pode obrigar donos de carro a terem o equipamento acessível em caso de acidente que cause incêndio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

O extintor de incêndio já foi obrigatório por décadas nos carros produzidos ou vendidos no Brasil. Tudo mudou em 2015 mas agora, quase dez anos depois, o equipamento deve voltar a ser exigido nos carros.

Freepik/Reprodução

A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor já aprovou um projeto de lei (159/2017) que torna obrigatório o uso de extintores de incêndio ABC em veículos. E a proposta já teve o parecer favorável do senador Eduardo Braga (MDB-AM), que retoma a inclusão do equipamento na lista de itens obrigatórios, como cintos de segurança e airbags, triângulo de segurança, além de controles de tração e estabilidade.

Freepik/Reprodução

O senador disse que “Não são R$80, num bem com valor de cerca de R$80 mil, que vai fazer a diferença” em alusão ao custo do extintor de incêndio no mercado. Braga afirma ainda que 17% das operações de recall são resultado de problemas que podem causar incêndios. “A presença de extintores de incêndio do tipo ABC nos veículos pode, de fato, ser determinante para coibir sinistros graves”, afirmou o Senador.

Freepik/Reprodução

Se aprovada a medida pode obrigar os motoristas a voltarem a circular com os extintores ABC prontos para qualquer eventualidade. O extintor do tipo ABC é indicado para combater incêndios causados por combustíveis sólidos (classe A), líquidos inflamáveis (classe B) e equipamentos elétricos (classe C).

