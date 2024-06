F800 GS será produzida no Brasil, confirma BMW Esportiva deve ter motor de dois cilindros com 87cv de potência

F800 GS será produzida no Brasil, confirma BMW

A BMW Motorrad, divisão de motocicletas da marca alemã, confirmou durante a abertura do Festival Interlagos, que irá produzir no Brasil a nova F 800 GS. Além da 800cc, a BMW também irá lançar a F 900 GS e F 900 GS Adventure.

A esportiva representa uma fase de renovação do portfólio da BMW no mundo com motores mais eficiente. É o caso da F 800 GS que usa motor bicilíndrico de 87cv e 9,3kgfm de torque a 6.750rpm.

Dentro da proposta esportiva a BMW F 800 GS usa freios Brembo na frente com 305mm de disco enquanto na traseira a peça tem 265mm. As rodas são aro 19 na dianteira com pneus 110/80 e 17 na traseira com pneus mais largos 150/70.

Entre as novidades haverá display digital TFT de 6,5 polegadas, controle de tração e modos de condução específicos para chuva. Quando a BMW F 800 GS chegar ao mercado teremos a confirmação de todos os dados técnicos o que deve ocorrer até o final deste ano.





