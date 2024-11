Fábrica da BYD na Bahia começa a produzir em dezembro Unidade brasileira começa operações ainda este ano mas produção em série fica para 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h00 ) twitter

A fábrica da BYD no Brasil fruto de um investimento de R$ 3 bilhões deve começar a produção ainda em dezembro. A fábrica da BYD que foi oficialmente anunciada em março desse ano deve começar a montagem do Song Pro e depois virão Dolphin e Dolphin Mini. O R7-Autos Carros já havia antecipado a informação a partir de uma entrevista exclusiva com o Vice-Presidente Sênior da BYD Alexandre Baldy.

Quando estiver em plena operação a fábrica deverá gerar 5.000 postos de trabalho diretos e indiretos.

A BYD deverá fazer o anúncio do início a produção no final do mês de novembro para a imprensa brasileira.

A BYD é a décima marca mais vendida no país e soma mais de 50.000 unidades comercializadas só neste ano com 3,74% de market share.

Só o Dolphin Mini emplacou 2.808 unidades em outubro deste ano e o BYD Song Plus teve 1.222 unidades comercializadas no país.

