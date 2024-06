Fábrica da Jaguar Land Rover no Brasil completa 8 anos de operação Unidade monta Discovery Sport e Range Rover Evoque

Fábrica da Jaguar Land Rover no Brasil completa 8 anos de operação

A fábrica da Jaguar Land Rover no Brasil está completando 8 anos de operações. Localizada na cidade de Itatiaia (RJ), a unidade atende o mercado da América Latina e monta os modelos Discovery Sport e Range Rover Evoque.



Mesmo operando bem abaixo da capacidade instalada de 24 mil veículos por ano em 2023 a fábrica da JLR produziu apenas 1,9 mil unidades.



Recentemente a empresa investiu em novas práticas sustentáveis de geração de energia limpa e redução de resíduos. “A fábrica adota práticas ambientais avançadas, incluindo a redução de emissões de CO2, o uso de energia renovável e a implementação de um programa de reciclagem abrangente”, disse a JLR em nota.



Recentemente visitamos a fábrica da JLR no Rio de Janeiro que monta a dupla Discovery Sport e Range Rover Evoque. Com carrocerias que vem prontas da Inglaterra assim como os motores, itens como bancos, escapamentos, rodas e pneus além dos vidros são feitos no Brasil.



“Estamos extremamente orgulhosos do que alcançamos em Itatiaia nos últimos oito anos. Nossa jornada aqui é uma prova do talento e dedicação de nossa equipe e da receptividade dos clientes por nossos produtos fabricados no Brasil. Continuaremos avançando ainda mais para garantir um futuro sustentável e próspero para nossas marcas, nossos clientes e para todos da comunidade local”, disse João Oliveira, CEO da JLR América Latina e Caribe. Na época da inauguração foram consumidos R$ 750 milhões em investimentos que hoje já superaram R$ 1 bilhão.





