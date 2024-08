Fábrica da Stellantis em Betim alcançou 43 mil veículos produzidos em um mês Linha de montagem em Minas Gerais produz sete modelos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h00 ) ‌



Stellantis/Divulgação

O Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, atingiu um marco significativo em julho de 2024, com a produção de mais de 43 mil veículos, o maior volume desde a criação do grupo Stellantis em 2021. A fábrica é uma das maiores da empresa globalmente e produz modelos como Fiat Strada, Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiat Fiorino, e Peugeot Partner Rapid.

Stellantis/Divulgação

A Fiat Strada teve uma produção de mais de 15,7 mil unidades no mês, tanto que liderou o ranking dos modelos mais vendidos do nosso mercado de acordo com o ranking da Fenabrave.

Stellantis/Divulgação

Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul, destacou a importância estratégica do Polo de Betim, que não apenas bateu recordes de produção, mas também possui autonomia tecnológica na região e é responsável por todas as fases de desenvolvimento de novos modelos.

Híbridos a caminho

Além desse recorde, a fábrica, que comemora 48 anos, está recebendo um investimento de R$ 454 milhões para aumentar sua capacidade de produção de motores para 1,1 milhão de unidades por ano, incluindo o suporte para futuras tecnologias como o Bio-Hybrid.

‌



Stellantis terá plataforma Bio-Hybrid que associa a eletrificação com o motor flex e a etanol Felipe Salomão

Entre 2025 e 2030, o Polo de Betim receberá um investimento histórico de R$ 14 bilhões, parte de um plano mais amplo de R$ 32 bilhões para a América do Sul, que incluirá 40 novos produtos, 8 novos powertrains, e o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a eletrificação e descarbonização na cadeia automotiva.

