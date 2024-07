Faw Bestune Pony chega ao mercado chinês por menos de R$ 20 mil Novidade já tem clientes que começam a receber as primeiras unidades dia 28 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2024 - 16h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 16h07 ) ‌



Faw Bestune Pony chega ao mercado chinês por menos de R$ 20 mil

O mercado de microcarros elétricos na China vai de vento em popa. Feitos para circular na cidade, estes veículos são baratos e cumprem a função de pequenos deslocamentos para ida e volta ao trabalho, ainda que boa parte dos chineses prefiram motocicletas elétricas. Está chegando ao mercado chinês mais um desses carros, o FAW Bestune Pony, nome grande para um carro de apenas 3m de comprimento e 1,95m de entre-eixos.

Ele será o grande (ou melhor, pequeno) concorrente do Wulling Mini EV, carro que vimos aos montes na China e que lidera esse segmento de modelos elétricos.

O Faw Pony chega ao mercado por preços que começam em US$ 3,7 mil e chegam a US$ 4,4 mil (de R$ 19,9 mil a R$ 23 mil). As versões de entrada têm 122km de autonomia e as mais completas chegam a 170km. O motor tem sempre 27cv e 8,5kgfm de torque.

Oficialmente, o Pony foi lançado em abril e a partir do dia 28 as primeiras unidades começam a chegar aos primeiros compradores. Com seis cores em tons pastéis, o FAW Bestune Pony tem um apelo jovial e um interior bastante minimalista, até por contenção de custos. Sua única tela está à frente do volante, e para utilizar um sistema de mapas, por exemplo, o motorista deverá posicionar o celular no painel.

Embora sejam pequenos e práticos, além de terem preços acessíveis, estes carros elétricos também têm limitações. Não é possível circular com eles nas estradas, até porque a velocidade destes veículos é limitada. Ainda assim, são boas soluções para quem quer rodar na cidade, encontrar facilmente uma vaga e não gastar muita energia para recarregar o veículo.