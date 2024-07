Fenabrave: Strada, Creta e Corolla Cross são os mais vendidos nos principais segmentos

‌



Dados divulgados pela Fenabrave com as vendas da primeira quinzena de julho aponta para uma mudança na liderança nas vendas.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

A Fiat Strada volta a ser líder de mercado com 5.504 unidades vendidas à frente do compacto da Volkswagen com 5.151 unidades. Com isso a Strada retoma o primeiro lugar ao menos temporariamente, o Creta mantém a liderança entre SUvs e o Corolla Cross fica à frente do Compass entre os modelos médios. A terceira posição até agora ficou com o Hyundai HB20 que teve 4.738 unidades vendidas até 15/07 mantendo a posição como automóvel mais vendido do país.

O Fiat Argo sobe no ranking com 3.478 unidades comercializadas, à frente do Chevrolet Onix que vinha bem no ranking e perdeu posições com 3.222 unidades e também ao Hyundai Creta com 3.268 unidades liderando o segmento de SUVs no país.

O Creta esteve algumas unidades à frente do Volkswagen T-Cross que teve 3.210 unidades vendidas enquanto o Mobi registou 2.950 unidades. O compacto da Fiat venceu com folga a disputa com o Renault Kwid que sequer apareceu entre os 20 mais vendidos.

Na sequência vieram Chevrolet Tracker (2.751 unidades) seguido pelo Fiat Fastback com 2.433 unidades, à frente do próprio Pulse que perdeu espaço em prol do irmão de plataforma.

O Jeep Renegade por exemplo vendeu 2.305 unidades, à frente do Compass (1.910 unidades) que perdeu ritmo de vendas e perdeu a liderança do segmento de médios, ao menos por enquanto, para o Corolla Cross (2.020 unidades)

Confira o ranking dos mais vendidos da quinzena





1º FIAT STRADA 5.504

2º VW POLO 5.151

3º HYUNDAI HB20 4.738

4º FIAT ARGO 3.478

5º CHEVROLET ONIX 3.322

6º HYUNDAI CRETA 3.268

7º VW T-CROSS 3.210

8º FIAT MOBI 2.950

9º CHEVROLET TRACKER 2.751

10º FIAT FASTBACK 2.433

11º NISSAN KICKS 2.388

12º VW NIVUS 2.310

13º JEEP RENEGADE 2.305

14º TOYOTA HILUX 2.293

15º HONDA HR-V 2.202