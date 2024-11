Fenatran: Ford Pro mostra linha Transit 2025 e Ranger Cabine Simples Van ganha novas versões e Ranger é apenas apresentada no evento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/11/2024 - 13h46 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h55 ) twitter

Durante a Fenatran 2024, a Ford Pro, divisão de veículos comerciais apresentou novidades pontuais para a linha Transit 2025 que ganha novas configurações. Além desse veículo, a Ranger cabine simples também terá mudanças. No entanto, ela ainda não foi oficialmente lançada.

A Transit 2025 não teve mudanças visuais, só que será oferecida nas opções minibus, vidrada, furgão e chassi-cabine ampliando as possibilidades de oferta para o segmento comercial e transporte de passageiros.

A motorização também não muda e segue com motor Ecoblue de até 165 cv e 39,7 kgfm de torque, com transmissão automática ou manual. Ademais, a van chega ao Brasil no primeiro semestre do próximo ano e terá um novo painel de instrumentos com mais tecnologia.

Em relação à Ranger Cabine Simples, ainda não tem uma data de lançamento, uma vez que a marca ainda fará estudos de mercado para saber se a picape é viável para o mercado nacional. Ao que parece, é somente uma questão de tempo para que ela seja oferecida por aqui.

Isto posto, o modelo será apenas apresentado no evento. A estreia deve, sim, ocorrer, mas só em 2025 completando a gama da Ranger que é a segunda picape mais vendida do mercado brasileiro.





