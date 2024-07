Férias: saiba o que deve ser inspecionado no carro antes da viagem Dono deve trocar o óleo e o filtro dentro do período recomendado

Férias: além de trocar óleo, verifique filtros e velas

Em julho, muitas famílias saem de férias e iniciam viagens sem, muitas vezes, verificar os itens necessários. E sabemos que um dos cuidados mais importantes neste momento é fazer a troca de óleo e também dos filtros.

Para economizar, muitos donos de carro fazem apenas a troca de óleo e deixam o filtro para a troca seguinte. No entanto, o ideal, segundo mecânicos especialistas, é trocar o óleo e também o filtro de óleo a cada 10.000 km ou seis meses.

Hoje, os carros com motores modernos, considerando os compactos mais vendidos como Hyundai HB20, Volkswagen Polo, Gol/Voyage, Fiat Argo, Renault Sandero e Logan, e até modelos já fora de linha como Fox, Palio, Uno, Up, entre outros, têm motores muito sensíveis e precisam de uma lubrificação dentro dos padrões originais.

O melhor que o dono pode fazer pelo carro é trocar o óleo e filtro dentro do período recomendado, lembrando que “uso severo” é o uso do carro na cidade sob trânsito intenso, com baixas velocidades e sob temperatura mais alta. Portanto, saiba o que mais deve ser inspecionado com a troca de óleo, especialmente antes de uma viagem mais longa:

Filtro de Óleo: Essencial para reter impurezas do óleo lubrificante, prolonga a vida útil do motor. O filtro de óleo deve ser trocado a cada substituição do lubrificante. Importante: não se deve jamais “completar” o óleo, pois a viscosidade e especificações de um ou outro produto são diferentes.

Mesmo que tenham a mesma especificação, os lubrificantes podem variar e interferir no processo de funcionamento do motor.

Filtro de Ar: Mantém o motor livre de partículas e detritos, melhorando a eficiência do combustível e o desempenho do veículo. Deve ser trocado anualmente ou a cada 30 mil km rodados. É um item barato, de simples substituição, e vale a pena trocá-lo.

Filtro de Combustível: Impede a entrada de impurezas no sistema de injeção, essencial para evitar falhas e melhorar o rendimento. É outro componente de baixo custo e grande importância ao filtrar as sujidades que podem entrar na linha de combustível.

Filtro de Cabine: Assegura a qualidade do ar dentro do veículo, filtrando poeira, pólen e outras partículas prejudiciais à saúde. Muita gente não troca o filtro de cabine e sofre com alergias e até problemas de saúde sérios pela falta de troca desse item, que também é simples e barato.

Filtro de Transmissão: Para veículos automáticos, é vital para manter a longevidade e a eficiência da transmissão. Se o dono não sabe quando esse lubrificante foi trocado pela última vez, pode ser a hora de substituí-lo. Essa troca deve ser feita em casas de troca de óleo habilitadas para retirar o lubrificante e substituir por um novo.

Velas de Ignição: Responsáveis por fornecer a centelha que inflama a mistura ar/combustível, são essenciais para o funcionamento eficiente do veículo. Velas desgastadas ou defeituosas podem levar a falhas na ignição, aumento do consumo de combustível e danos ao motor.

Um indício de velas ruins são falhas ao ligar o carro, falta de potência ou ainda falhas em acelerações vigorosas. As velas são fundamentais para uma boa queima de combustível e saúde do motor.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.