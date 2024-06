Alto contraste

Ferrari elétrica usa "mula" para se disfarçar na Itália: veja Derek Cornelissen /Reprodução

A Ferrari que apresentou nesta semana sua nova fábrica em Maranello incluindo um novo edifício de 42 mil m2 abastecido com energia solar também trabalha em seu primeiro modelo elétrico. E um flagra recente mostrou uma estratégia inusitada para disfarçar essa novidade.

O fotógrafo Derek Cornelissen publicou no instagram uma foto de um esportivo disfarçado com uma carroceria desengonçada, alguns arremates com fita azul mas alguns elementos conhecidos.

Ferrari elétrica usa "mula" para se disfarçar na Itália: veja Derek Cornelissen /Reprodução

A carroceria é de um Maserati Levante, empresa do mesmo grupo da Ferrari e as rodas escuras são do modelo Roma. Ao reparar na carroceria se nota a estrurura com as bitolas largas alargadas com tiras de plástico o que “disfarçam” as proporções do carro.

Esse costume de disfarçar a carroceria com peças de outro carro ou mesmo usar “capas” para que o público não perceba o que está sob a camuflagem é que o a indústria convenciona chamar de “mula”, um veículo que na verdade esconde outro em testes.

A especulação é que a Ferrari apresente a novidade só em 2026 mas não irá desistir tão fácil dos modelos a combustão que seguem em linha. Seja como for a marca de Maranello está de olho nas novidades e em novos públicos ainda que disfarce de forma tão evidente seus novos esportivos.





