Nova Ferrari Roma chega ao Brasil por quase R$ 4 milhões com 20 já vendidas

A Ferrari apresenta no Brasil a Roma Spider, versão conversível de um dos mais bem sucedidos modelos esportivos da casa italiana. Com V8 de 620cv e câmbio DCT de oito marchas ela chega ao país custando R$ 350 mil a mais do que a versão cupê de teto rígido por salgados R$ 3,9 milhões.

@marcoscamargo_carros Nova Ferrari 12Cilindri é o ESTADO DA ARTE em carro esportivo. Preço em torno dos US$ 650 mil. QUANTO SERÁ QUE CUSTARIA SE VIESSE AO 🇧🇷? #ferrari #ferrari12cilindri ♬ som original - marcoscamargo_carros

Com visual arrojado e dianteira longa as linhas do carro seguem o estilo da Ferrari Roma cupê porém com mais estilo. A capota de lona abre e fecha em 13 segundos e traz a esportividade típica com duplo cockpit na frente.

Como destaque tem rodas aro 20, a configuração 2+ com dois lugares e um espaço traseiro razoável e defletor de ar traseiro com ajuste por botão. A tela central é destacada com 8 polegadas e permite conexões de celular sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, climatização digital e comandos do carro enquanto o painel também é digital.

O motor da Ferrari Roma Spider é um V8 “pequeno” com 3.855cm3 biturbo com 620cv e 77kgfm de torque com câmbio de oito velocidades de dupla embreagem. A Roma Spider chega aos 100km/h em 3,4s e atinge os 320km/h. O consumo ainda não foi divulgado.

Quem quiser comprar uma terá que esperar em média seis meses informa a Via Itália, empresa responsável pela Ferrari no Brasil. Já existem 20 unidades vendidas e a expectativa é de venda de até 50 unidades este ano.





