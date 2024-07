‌



Fiat 125 anos: veja 5 clássicos que não tivemos no Brasil

A Fiat lidera o mercado de automóveis no Brasil há algum tempo e nesta semana, precisamente em 11 de julho de 1899 a marca foi fundada em Turim, Itália. Naquele momento muitas marcas de motores e de automóveis estavam nascendo para trilhar um segmento novo e muito promissor. A Fabbrica Italiana Automobili Torino é conhecida por seu acrônimo: FIAT.

Para nós essa história começou em 1976 quando o compacto 147 começou a ser produzido em Betim. Porém muitos carros ao longo dessa história são desconhecidos dos brasileiros. Relembre 5 veículos icônicos da Fiat ao longo dos anos:

Fiat S76

Foi um carro icônico feito pela Fiat em 1910. Tinha um imenso motor 28 litros com 280cv considerado como “Besta de Turim” pois em uma competição superou os 200km/h. O carro serviu para chamar a atenção para a marca de Turim que seria sempre reconhecida pela agilidade ao projetar seus automóveis.

Fiat Topolino

Foi o primeiro carro popular da marca projetado por Dante Giacosa com perfil familiar de quatro pessoas e seu motor tinha 569cm3 com parcos 13cv. Era bem mais barato que seu antecessor, o Balilla, e fez sucesso de imediato na Itália e depois em outros países da Europa até a chegada da II Guerra Mundial. Até 1942 foram mais de 122 mil unidades produzidas, um feito inédito. Nunca tivemos esse carro no Brasil de forma oficial mas algumas unidades foram enviadas para cá especialmente as produzidas depois de 1948, quando o Topolino foi relançado. Ele seguiu até 1954.

Fiat 500

Conhecido no mundo inteiro o Fiat 500 era o sucessor do Topolino e também teve o projeto conduzido por Dante Giacosa com desenho de Giovanni Torrazza. O primeiro 500 foi lançado em 1957 e tinha motor de 479cm3 e 13cv e era versátil, ágil e elegante com suas linhas arredondadas. O 500 foi um sucesso para a Fiat e abriu caminhos para a marca se estabelecer em vários países mas o Brasil ainda esperou muitos anos até receber seu primeiro carro da marca.

Fiat Panda

O Panda também é um sucesso que nunca tivemos aqui mas indiretamente ele inspirou vários produtos nacionais da Fiat. A primeira versão de 1980 tinha linhas quadradas que voltariam no primeiro Uno. Tinha motor de 652cc e depois 843cc e até tração 4x4. Sua terceira geração também inspirou o nosso Uno de segunda geração tendo o mesmo desenho embora não seja o mesmo carro e não tenha a mesma plataforma.

Fiat Ritmo

O Fiat Ritmo foi considerado o carro mais moderno do seu tempo. Era um carro médio lançado em 1978 com carroceria integrada e motor 1.7 de alto desempenho e conforto para a época. Chegou a ter versões 2.0 Abarth nos anos 1980 mas era muito moderno para países como o Brasil. Abriu espaço para o Fiat Tipo que foi lançado em 1988.

“Ao longo de sua trajetória, a Fiat protagonizou momentos decisivos que moldaram a indústria automotiva. Mais do que desenvolver carros, construiu sonhos e oportunidades. Completar 125 anos é um feito que apenas uma marca com verdadeira tradição pode alcançar. Vale destacar que a América Latina é um importante capítulo nessa trajetória, com a Argentina e seus mais de 100 anos de história, e o Brasil desempenhando um papel essencial como um dos principais mercados da Fiat, onde foram desenvolvidos e produzidos diferentes modelos icônicos que fazem parte da vida de milhões de latino-americanos”, destaca Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

