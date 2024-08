Fiat cresce com mais de 600 mil unidades vendidas no mundo no 1º semestre Marca cresceu mais na América do Norte com 24% de aumento nas vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 01/08/2024 - 10h27 ) ‌



Fiat Strada Fiat/Divulgação

A Fiat é a maior marca da Stellantis e comemora a marca de 660 mil unidades vendidas no primeiro semestre no mundo. O aumento é de 2,2% em escala global, com destaque de 24% na América do Norte e 7,6% no Oriente Médio e África. Na América do Sul, o aumento foi de 2,2%, porém sobre um patamar alto de vendas (no Brasil, por exemplo, a Fiat é líder de mercado).

Em 2024, a marca comemora 125 anos e tem buscado novas fases de produtos, como a Titano, vendida na América do Sul e África, o Grande Panda, cujas vendas começam neste semestre na Europa, e o novo Fiat 500 Hybrid, entre outras novidades.

Na América do Sul, a Fiat tem 14% de participação de mercado, com 20,4% só no mercado nacional, onde a marca atua com destaque no segmento de compactos, de SUVs de entrada e também com a liderança da Strada, que retomou o posto de veículo mais vendido do Brasil.

