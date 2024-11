Fiat dá desconto de até R$ 55 mil na Titano: veja os preços Descontos são válidos para cnpj e produtor rural Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

Para impulsionar as vendas da Titano a Fiat iniciou uma campanha de vendas na rede de concessionárias com descontos bem agressivos. Para clientes com CNPJ ou Produtor Rural, os descontos chegam a R$ 55 mil. Todas as versões (Endurance, Volcano e Ranch) são vendidas com generosos descontos.

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

A Fiat Titano Ranch (topo de linha) de R$ 262.480 é vendida por R$ 207.390, um desconto de cerca de 20% que é o dobro do que em geral a marca oferece para clientes CNPJ.

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

A intermediária Volcano de R$ 242.480 da tabela está sendo comercializada por R$ 191.590. Na versão de entrada Endurance o desconto é menor mas não menos interessante. Na tabela ela sai por R$ 219.990, e na prática é vendida por R$ 184.990.

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

A motorização da Titano é sempre 2.2 turbodiesel com 180 cv e 37,7 kgfm de torque quando combinado ao câmbio manual de 6 marchas e 40,8 kgfm com a transmissão automática de 6 marchas. A atração é do tipo 4x4, com reduzida e bloqueio de diferencial.

‌



Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

Nas dimensões a Fiat Titano traz 5.330 mm de comprimento, 3.180 mm de entre-eixos, 1.963 mm de largura e 1.858 mm de altura. A Titano tem capacidade de reboque de 3,5 toneladas. A caçamba leva 1.109 litros ou 1.020 kg, o ângulo de entrada tem 29º, de saída são 27º e altura mínima do solo de 235 mm.

FIAT TITANO RANCH É BOA? preços CNPJ e pontos positivos e negativos da picape. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.