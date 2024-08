Fiat Ducato 2025 ganha nova versão “Luxo” de 15+1 lugares Novidade atende demanda de transporte de passageiros e ganha novos itens Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

A Fiat lançou a linha 2025 do Ducato com seis versões introduzindo a nova opção “Luxo”, derivada versão Executiva. Projetada para atender a uma demanda específica do mercado, a versão Luxo tem configuração de 15+1 lugares e inclui itens como ar-condicionado dianteiro e traseiro, bancos reclináveis, piloto automático, assistente de partida em rampas, e sensor de estacionamento traseiro.

No entanto a mecânica é a mesma em todas as versões desde a cargo furgão (menor porte) até as versões alongadas como a Luxo de 16 lugares. A Fiat detém 38,6% de participação de mercado neste segmento de vans no Brasil.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

A Fiat Ducato 2025 mantém o motor 2.2 BlueHDI de 140 CV e 34kgfm de torque combinado com um câmbio de 6 marchas. Todas as versões agora vêm com o sistema Fiat Connect Me, que oferece telemetria e rastreamento, útil para veículos de frota por exemplo que precisam de acompanhamento constante.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Versões

A Fiat Ducato 2025 também inclui versões como Cargo, Maxicargo, Multi, Comfort, e Executivo, além da nova Luxo. Os preços sugeridos variam entre R$ 249.990 e R$ 328.990, dependendo da versão escolhida.

‌



Confira o preço público sugerido para a linha Ducato:

Ducato Cargo: R$ 249.990

Ducato Maxicargo: R$ 255.990

‌



Ducato Multi: R$ 269.990

Ducato Confort: R$ 319.990

‌



Ducato Executivo: R$ 329.990

Ducato Luxo: R$ 328.990

NOVA FIAT DUCATO 2023: mais equipada e potente (versões, detalhes, preços e teste drive COMPLETO) VEJA O VÍDEO!