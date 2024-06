Alto contraste

Fiat Fastback 1.3 turbo é melhor que Compass e Renegade?

O universo dos SUVs é bem diversificado no Brasil e uma das melhores relações entre peso e potência está com o Fastback, modelo compacto que pode ter motor 1.0 turbo T200 e também o 1.3 turbo T270 de 185cv. Bem diversificado e com seu visual cupê único, o Fiat Fastback prova que a diversificação também se reflete em bons números de venda. Só neste ano 18.178 unidades foram vendidas do compacto. Quando o assunto é motor, será que ele vale mais que um Compass ou Renegade equipados com o T270? E o consumo do Fastback? Veja nosso teste.

Proposta e visual

O estilo cupê do Fastback mostra uma boa jogada da Fiat para fazer a dupla com o Pulse e elevar o tíquete médio de quem compra os veículos da marca. O Fastback é atual, esportivo e interessante com um motor 1.3 de 185cv que tem relação peso potência de 7,05 sendo bem interessante para movimentar seus 1.305kg.

Na cidade e na estrada

O Fiat Fastback Limited Edition Turbo 270 Flex destoa um pouco de outros modelos da montadora italiana, além do Pulse, com quem compartilha plataforma MLA que é compacta.

O Fiat Fastback mede 4,42m de comprimento, 1,77m de largura, 1,54m de altura e 2,53m de entre-eixos. Generoso no porte, o Fastback não é tão bom no entre-eixos para um SUV e comporta bem passageiros menores no banco de trás, mas não dá para ser otimista. Ponto positivo é seu porta-malas de 516 litros, bem generoso.

A construção do Fastback sugere um carro de visual mais carregado, mas as rodas que são aro 18 parecem não “preencher” a carroceria e tem pneus 205/50 R18. O visual é esportivo, mas veremos que isso não basta mais adiante.

O brilho do Fiat Fastback está com o motor 1.3 litro T270, que entrega até 185 cv com etanol e 180 cv com gasolina com torque de 27,5 kgfm para os dois combustíveis associado ao câmbio automático com conversor de torque de seis velocidades. Bem melhor que o CVT do T200, entrega velocidade linear e muita velocidade.

O Fastback alcança 210km/h na ficha técnica e seu motor de fato é instigante para um veículo leve. Mas a carroceria SUV pesa contra o carro que poderia ter suspensão menos firme e pneus mais altos, melhorando o conforto a bordo. Em curvas e desvios de trajetória o Fastback pode ser perigoso e poderia ter uma calibração mais firme, algo que o cliente só irá encontrar a bordo da versão Abarth.

Ao acelerar na estrada, o Fastback tem desenvoltura interessante e faz o 0-100km/h em 8 segundos. Câmbio ajustado, potência acima da expectativa e bom pacote de série, o Fastback Limited Edition ainda existe no catálogo quase dois anos após seu lançamento. Em relação ao consumo, o Fiat Fastback fez uma média próxima a do Inmetro, pois com etanol fez 10,6 km/l.

Equipamentos com boa entrega

O Fiat Fastback Limited Edition Turbo 270 Flex vem equipado com uma central multimídia de 10,1 polegadas, que está virada para o motorista, melhorando a ergonomia, o conforto e a segurança na direção. Tem como ponto alto o espelhamento sem fio, câmera de ré HD, GPS nativo, que funciona bem, ajustes do ar-condicionado na tela e o painel de instrumentos é de 7 polegadas de fácil visualização.

Apesar de não contar com sistemas ADAS, o Fiat Fastback vem equipado com controle eletrônico de aceleração, controle de estabilidade, sinalização de frenagem de emergência, faróis em LED, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, ABS com EBD, sistema Start & Stop, chave Keyless, entre outros, equipamentos.

O Fiat Fastback é sem dúvida a melhor entrega de peso potência da categoria. Tem seus contras na parte de desempenho, especialmente no controle de suspensão, mas é bem equipado, embora bem mais simples na construção do que um Jeep. São propostas diferentes, mas quem quer um carro para acelerar e não quer comprar um Fastback Abarth essa versão atende plenamente e o preço de R$ 159,9 mil é facilmente reduzido em campanhas de venda na rede de concessionários.





