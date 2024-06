Fiat Grande Panda é visto na Itália e levanta expectativas sobre futuro Uno

Alto contraste

Hoje o mercado automotivo ficou em alerta com um flagra proposital da Fiat nas ruas da Itália. O Grande Panda, que acaba de ser revelado e será um carro compacto multicombustível, foi visto em sua versão básica com rodas de aço estampado, sem rack e outros detalhes estéticos.

Fiat Grande Panda (Motorisumotori) Compacto da Stellantis, Grande Panda será feito sobre plataforma CMP-Smart Car

As linhas retas do carro que vimos há alguns dias relembram do lendário Fiat Panda lançado no início dos anos 1980 e que deu origem ao Uno em 1984. Por aqui a primeira geração do citadino da Fiat durou até o final de 2013.

Especula-se que o Grande Panda tenha motor híbrido, elétrico mas também a combustão e que em países da América do Sul seja o sucessor do Argo. Por isso especula-se que ele retome o nome do Fiat Uno que a marca da Stellantis deixou de usar no início de 2022.

O Grande Panda é produzido sobre a plataforma CMP (rebatizada como Smart Car após várias atualizações) originária da Peugeot e Citroën, que dá origem ao Peugeot 208, o futuro 2008 flex e também o Citroën C3 Aircross.

As fotos foram publicadas pelo site Motorisumotori na Itália que especula que as versões híbridas do Grande Panda tenham preço a partir de 14 mil euros (cerca de R$ 82 mil) e que a elétrica não passe dos 21 mil euros, cerca de R$ 123,9 mil.









