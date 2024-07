Fiat Grande Panda inicia produção na Sérvia visando na Europa Compacto chega em versão elétrica e híbrida e vai inspirar novos carros da marca Fiat no Brasil dentro de pouco tempo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2024 - 14h51 (Atualizado em 22/07/2024 - 14h51 ) ‌



Dias após o lançamento para a imprensa, a Fiat confirmou o início da produção em série do Grande Panda na cidade de Kragujevac, na Sérvia. Inicialmente o Grande Panda chega na versão elétrica mas por um preço um pouco acima do esperado: 24,9 mil euros, pouco mais de R$ 150 mil enquanto o híbrido (que na verdade é um micro-híbrido) já teve a pré venda aberta por 19 mil euros, cerca de R$ 115 mil.

Fábrica dos carros da Fiat na Sérvia

A previsão é que as primeiras unidades chegarão às concessionárias em setembro e virão juntas para completar a gama do Grande Panda com foco no mercado europeu.

Depois de flagras, Fiat Grande Panda é exibido na Europa

O Grande Panda será elétrico com motor de 113cv e rendimento de 320km com seus 44kwh de baterias, especificação semelhante à do e-C3 uma vez que a plataforma Smart da Stellantis é uma evolução da CMP que nasceu como projeto Peugeot Citroën (ex-PSA). Já o motor híbrido é na verdade um 1.2 a gasolina associado ao sistema micro-híbrido que ajuda a reduzir o consumo de combustível e tem 100cv.

Apesar das especulações de que o Grande Panda será lançado por aqui o que é certo até agora é que a Stellantis irá produzir carros sob a plataforma Smart em Betim.

As indicações é que o Grande Panda possa suceder o que foi o extinto Uno e também dará origem a uma nova geração do Pulse e do Fastback.

O atual Panda foi atualizado e seguirá sendo produzido normalmente na Itália em Pomigliano d’Arco por alguns anos.

