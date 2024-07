Fiat Lança campanha de vendas com descontos para o Mobi, Argo e Cronos Descontos chegam a R$ 9 mil na linha de compactos e até R$ 31 mil para a picape Toro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2024 - 16h31 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h31 ) ‌



A Fiat promove uma ação de vendas com descontos de até R$ 9 mil para os modelos Mobi, Argo e Cronos. Além dos descontos a campanha “Fiat na Mão” inclui opções de financiamento com taxa reduzida e bônus no usado na troca por um carro novo.

A linha Argo é oferecida com desconto de R$ 6,5 mil na versão Drive AT (automática) com motor 1.2 Firefly de 107cv vendida por R$ 89,9 mil. As demais versões também são vendidas com descontos que podem chegar a R$ 9,5 mil sobre o preço de tabela.

Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil Foto: Marcos Camargo Jr.

Na linha Mobi o desconto é maior chegando a R$ 7.100 onde a versão Like é vendida por R$ 65,8 mil sempre com o motor 1.0 Fire de 74cv.

O sedã Fiat Cronos tem preços com R$ 9 mil de desconto partindo de R$ 84,9 mil e com vantagens como bônus de R$ 10 mil na troca usando um carro usado como parte do pagamento, taxa zero de financiamento e IPVA grátis.

Fiat Toro Ranch diesel 2024: teste de desempenho, consumo e novos itens Marcos Camargo Jr. 06.04.2024

A Fiat também vem promovendo descontos para emplacar a picape com descontos de até R$ 31 mil sobre o preço de tabela. A versão Volcano com motor 2.0 turbodiesel e tração 4X4 sai por R$ 166,3 mil. Todos os descontos são oferecidos para clientes pessoa jurídica com CNPJ.

