Fiat lança Pulse e Fastback com sistema híbrido: veja os preços SUVs estreiam tecnologia Bio Hybrid desenvolvida no Brasil em duas versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h25 )

A Fiat deu primeiro passo para a eletrificação e lança hoje o Pulse e Fastback Hybrid em duas versões: Audace e Impetus já na linha 2025. O sistema funciona em uma combinação do motor T200 já conhecido (1.0 turbo flex três cilindros com 130cv e 20kgfm) com câmbio automático e um sistema híbrido leve que promete reduzir o consumo e as emissões.

O conteúdo das versões Audace e Impetus não muda a não ser na opção de cor azul Amalfi (que estreou no Pulse em 2021), nas alterações do painel digital e mudanças mecânicas dos veículos.

Com a estreia do Pulse e Fastback a redução de consumo fica em torno dos 10% de ganho geral segundo o ciclo do Inmetro. Com ela o Pulse chega a 14,4km/l e o Fastback alcança 13,9km/l sempre com gasolina. Com etanol o Pulse chega a 10,3km/l e o Fastback a 9,8km/l. A redução de emissões fica em torno de 17% de CO2. Segundo a Stellantis foram 1 milhão de km rodados em testes com 300 mil horas de desenvolvimento sendo 400 da engenharia.

“A Fiat sempre se destacou por ser uma marca inovadora com tecnologias foçadas no cliente brasileiro. O governo vem atuando nos últimos 15 anos com políticas que estimulam o desenvolvimento do Brasil e a Fiat e a Stellantis estiveram sempre acompanhando o desenvolvimento do país”, disse Emanuelle Capelano, presidente da Stellantis América do Sul.

Como funciona o sistema híbrido da Fiat?

Nas versões híbridas do Fastback e do Pulse, o consagrado motor T200 Flex aliado ao câmbio CVT de sete velocidades, 1.0 turbo mais terá maior eficiência energética. O sistema híbrido da Fiat possui um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e motor de partida. Esse sistema híbrido dual-battery é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico. O sistema gera potência de até 3kW (4cv), garantindo melhor performance ao automóvel e redução de consumo de combustível.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Na prática, o sistema traz um alternador e motor de partida unidos no mesmo sistema alimentado por duas baterias sendo uma de íons de lítio e outra de chumbo ácido (convencianal) controlados por um Sistema DBSM (Dual-Battery Switch Module ou Módulo de Comutação de Duas Baterias) usado para conectar, separar ou controlar as duas baterias de acordo com a estratégia da central eletrônica, garantindo a operação eficiente e a carga adequada.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Com a estreia da tecnologia confira as contusões do Pulse e Fastback nas versões Audace e Impetus:

Fastback Audace T200 Hybrid AT - R$ 151.990

* Motor T200 Hybrid (130cv)

* Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)

* Keyless

* Carregador por Indução

* Multimídia 10,1”

* Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)

* AEB

* Detecção de Chuva

* Retrovisor Fotocrômico

* Farol Alto Automático

* Partida Remota

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Fastback Impetus T200 Hybrid AT - R$ 161.990

Itens da versão anterior somados além dos seguintes itens de série

* Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)

* Cluster 7”

* Sensor de Estacionamento Dianteiro

* Farol de Neblina

* Luz no Retrovisor

* Retrovisor com tilt down e rebatimento

* Roda de Liga 18”

* Teto Bicolor

Pulse Audace T200 Hybrid AT - R$ 125.990

* Motor T200 Hybrid (130cv)

* Cor exclusiva Azul Amalfi

* Multimídia 10,1”

* Banco Bipartido

* Câmera de Ré e Sensor de Estacionamento

* Keyless

* Carregador por Indução

* Partida Remota

* Rodas em Liga 16”

Pulse Impetus T200 Hybrid AT - R$ 140.990

Itens da versão anterior somados além dos seguintes itens de série:

* Cluster 7”

* Multimídia 10,1”

* Sensor de Estacionamento Dianteiro

* Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)

* Frenagem Autônoma de Emergência (AEB)

* Farol de Neblina

* Luz no Retrovisor

* Retrovisor com tilt down e rebatimento

* Detecção de Chuva

* Retrovisor Fotocrômico

* Farol Alto Automático

* Roda de Liga 17

Bancos em couro

