Fiat Mobi e Citroën C3 são vendidos com até R$ 11 mil de desconto

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Os compactos Citroën C3 e Fiat Mobi estão sendo vendidos com descontos especiais ao longo desta semana. O Fiat Mobi é comercializado com desconto de R$ 11 mil, saindo de R$ 74.990 por R$ 63.990. Já o C3 será vendido por R$ 70.690, um desconto de R$ 7 mil sobre os R$ 77.590 de tabela.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

O Fiat Mobi 2024-2025 tem motor 1.0 Fire Evo flex de 71/74cv e 9,7kgfm de torque. O Fiat Mobi Like vem com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, freios ABS, airbag duplo, computador de bordo, limpador e desembaçador traseiro, monitor da pressão dos pneus, luzes diurnas de condução, alerta de uso do cinto de segurança, alerta de frenagem de emergência, repetidores de seta nos retrovisores e controle eletrônico de estabilidade (ESP).

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Já o Citroën C3 de R$ 70.690 vem com o motor 1.0 Firefly de 71/75cv e 10,7kgfm de torque e com assistente de partida em rampas, rodas de 15 com calotas, ar-condicionado manual, direção elétrica, rádio com bluetooth, monitor de pressão dos pneus e vidros dianteiros elétricos.

