Fiat Mobi e Renault Kwid saem por R$ 63,9 mil em ação de vendas Modelos são vendidos em condição especial para pagamento à vista no mês de setembro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/09/2024 - 11h32 (Atualizado em 09/09/2024 - 11h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fiat Mobi 2023 fica mais equipado: preços partem de R$ 61 mil Fiat/Divulgação

A Fiat e a Renault querem manter a guerra de preços em seus carros de acesso no Brasil. Tanto o Mobi quanto o Kwid são encontrados por preços atrativos, até R$ 10 mil abaixo da tabela oficial das suas montadoras.

Fiat Mobi 2023 vem equipado com motor 1.0 litro aspirado de quatro cilindros, que entrega até 74 cv

No caso do Fiat Mobi, a versão LIKE de R$ 72,9 mil é oferecida por R$ 63,9 mil. O desconto de 12,4% que era oferecido somente no site tem se repetido nas concessionárias e agora vale até o final do mês. São unidades na cor preto Volcano equipadas com ar condicionado, direção hidráulica, vidro dianteiro elétrico, controle de tração e estabilidade, dois airbags, computador de bordo e sensor de pressão dos pneus. O Fiat Mobi tem o conhecido motor Fire EVO de 74cv e 9,7kgfm combinado com câmbio manual.

Kwid 2023 Renault Divulgação

A Renault anuncia o Kwid por R$ 74.490, mas está vendendo o subcompacto por R$ 63.990. A versão de entrada tem motor 1.0SCe de 71cv e 10kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas.

Renault Kwid Intense 2023, que é a versão intermediária, já é comercializado por R$ 71.290

Na versão de entrada o carro tem rádio “Continental” 2DIN, travamento automático das portas, vidro dianteiro elétrico, abertura interna do porta-malas, ar condicionado e direção elétrica, quatro airbags, luzes diurnas em LED e sistema Start&Stop.

RENAULT KWID 2023 corrigiu seus problemas? Quais são seus concorrentes? Veja essa análise!