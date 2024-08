Fiat Pulse S-Design aposta no básico bem feito para vencer concorrentes; veja teste SUV compacto vem equipado com motor de 107 cv e tem preço de R$ 118,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h00 ) ‌



Lançado em 2021 como o primeiro SUV produzido pela Fiat no Brasil, o Pulse enfrentou uma concorrência crescente com o surgimento de novos modelos como o Peugeot 2008 e o Renault Kardian, ambos lançados neste ano. O Peugeot 2008 utiliza o motor T200 da Stellantis em todas as versões, enquanto o Pulse da Fiat oferece opções como o motor 1.3 Firefly aspirado e T200 nas configurações mais caras. O Renault Kardian, por sua vez, vem equipado com um motor 1.0 turbo que gera 125 cv e 220 Nm de torque, junto com uma transmissão de dupla embreagem.

Para avaliar o desempenho do Pulse frente a esses novos concorrentes, o R7 Autos Carros testou a versão S-Design 1.3 AT do modelo da Fiat. Esta versão, que custa R$ 118,9 mil e é equipada com motor 1.3 de 107 cv. Já o Renault Kardian parte de R$ 112.790 e o Peugeot 2008 de R$ 119.990. O Fiat Pulse, com motor 1.3 Firefly, tem um preço inicial de R$ 105.990, e as versões com motor turbo começam em R$ 122.990.

Equipamento e Estilo

A versão S-Design do Fiat Pulse é a configuração mais completa com o motor 1.3 Firefly, oferecendo um pacote robusto e um design atraente. Esta configuração inclui uma central multimídia de 10,1 polegadas com conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, carregador por indução, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré, rodas de 16 polegadas em liga leve escurecidas, pintura bicolor e uma série de equipamentos de conforto e segurança como controle eletrônico de estabilidade, monitoramento da pressão dos pneus, entre outros.

Embora o interior do Pulse S-Design apresente bons equipamentos, como uma central multimídia moderna e funcional, ele não inclui sistemas de condução semi-autônomos nem um painel de instrumentos digital, que estão presentes em alguns concorrentes. O acabamento dos plásticos também poderia ser aprimorado.

O modelo oferece conforto para quatro pessoas, embora possa acomodar cinco. Em viagens longas, o espaço para os passageiros no banco traseiro pode ser limitado. O motorista encontrará uma boa posição ao dirigir, com ajustes manuais no banco e um volante ajustável em altura. A central multimídia é inclinada em direção ao condutor, facilitando o uso sem desviar o olhar da estrada.

Com dimensões de 4,09 metros de comprimento, 1,77 metro de largura, 1,57 metro de altura e 2,53 metros de entre-eixos, o Pulse é ideal para o ambiente urbano, onde o espaço para estacionamento é limitado. O porta-malas tem capacidade de 370 litros, o que é suficiente para uso diário, embora duas malas grandes possam ocupar todo o espaço disponível.

Motorização e Desempenho

O motor 1.3 Firefly do Pulse é conhecido por sua confiabilidade e ampla disponibilidade de peças no país. Com uma potência de até 107 cv e 13,7 kgfm de torque, combinado com uma transmissão CVT de sete marchas, o Pulse oferece um desempenho adequado para uso cotidiano. Apesar de não ter o mesmo nível de desempenho que o motor T200 dos concorrentes, o motor Firefly garante uma boa arrancada e retomada. O câmbio CVT pode ser um pouco barulhento durante as acelerações, mas o botão “Sport” proporciona trocas de marcha mais ágeis, embora não altere significativamente a entrega de potência. O foco principal do modelo é o conforto, não a esportividade, que é melhor explorada na versão Pulse Abarth.

A suspensão dianteira independente McPherson com mola helicoidal e a suspensão traseira com eixo de torção proporcionam um conforto adequado, semelhante ao encontrado em outros modelos da Fiat.

Vale a Pena?

O Fiat Pulse ainda se destaca como uma boa escolha no mercado de SUVs compactos. Apesar de enfrentar rivais que oferecem mais equipamentos e preços mais baixos, especialmente nas versões turbo.

A versão S-Design é uma opção sólida para quem busca um SUV compacto bem equipado e confortável, sem a necessidade de desempenho esportivo extremo. É um modelo que atende bem a famílias pequenas e para aqueles que não necessitam de um grande porta-malas.

