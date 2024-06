Alto contraste

A+

A-

Fiat revela conceito Grande Panda na Itália e modelo pode chegar ao Brasil

A Fiat revelou na Itália o conceito do Grande Panda, uma espécie de SUV compacto desenvolvido no Centro Stile de Turim, na Itália, que pode indicar novos produtos que a marca irá lançar em vários países incluindo o Brasil. Esse carro compacto indica algo como 4m de comprimento dentro do segmento de acesso e tem linhas marcantes mais “quadradas” que remetem ao Panda original de 1980.

Fiat revela conceito Grande Panda na Itália e modelo pode chegar ao Brasil

Esse carro será feito sobre a plataforma STLA Smart, que é evolução simplificada da CMP originária do grupo PSA Peugeot Citroën hoje já integrado ao grupo Stellantis. As linhas marcantes são ares de SUV para o compacto com faróis de pixels de LED em um hexágono em toda a linha dianteira, cortes retos no capô e nas laterais e a traseira lisa apenas com detalhes onde ficarão as lanternas.

Fiat revela conceito Grande Panda na Itália e modelo pode chegar ao Brasil

Já notamos a primeira mudança do conceito apresentado em um vídeo em fevereiro deste ano com várias propostas para os modelos eletrificados da marca. O Grande Panda mostra que a Stellantis está mudando sua visão sobre carros compactos onde hoje estão Peugeot 208, Citroën C3 e o futuro Jeep Avenger que tem tudo para ser produzido no Brasil usando justamente essa plataforma.

Fiat revela conceito Grande Panda na Itália e modelo pode chegar ao Brasil

Ainda é cedo para falar em motorização até porque o Grande Panda não é um produto final, mas uma proposta de nova linguagem moderna para os carros compactos. No entanto, a plataforma STLA smart é feita para eletrificação e o futuro compacto pode ter hoje motor 1.0 Firefly, 1.0 T200 e certamente virá no mínimo com sistema híbrido leve para melhorar eficiência e consumo de combustível.

Publicidade

Fiat revela conceito Grande Panda na Itália e modelo pode chegar ao Brasil

Olivier Francois, CEO da Fiat e CMO Global da Stellantis disse que “o novo Fiat Grande Panda é baseado em uma plataforma que pode ser usada em todo o mundo, o que nos dá a oportunidade de ampliar o alcance da Fiat. Com o Fiat Grande Panda, estamos iniciando a transição para plataformas globais e compartilhadas que abrangem todas as regiões do mundo. Estamos repassando os benefícios resultantes para nossos clientes. O Fiat Grande Panda é perfeito para famílias e mobilidade urbana em qualquer país - o novo modelo é um verdadeiro Fiat.”.

Nos próximos meses a Fiat deve divulgar imagens internas, falar mais sobre motorização e já sabemos que esse carro estará nos planos das marcas do grupo especialmente aquela que é mais forte e autônoma em países como o Brasil.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.