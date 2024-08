Fiat Strada e Polo já venderam (bem) mais que 10 mil unidades em agosto Picape teve mais de 14,7 mil unidades vendidas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fiat Strada Fiat/Divulgação

Dados prévios da Fenabrave, que divulga informações de venda dos veículos nas concessionárias, a Fiat Strada retoma a liderança dos carros no Brasil. A picape compacta já emplacou até o dia 28 de agosto 14.768 unidades, enquanto o Volkswagen Polo registrou 12.590 unidades. Os dois romperam a barreira das 10 mil unidades, deixando todos os outros veículos para trás.

Testamos o novo Polo Robust: versão básica de quase R$ 90 mil

Na terceira posição o Chevrolet Onix teve 7.238 unidades vendidas no período, enquanto o Fiat Argo voltou a crescer com 6.654 unidades. O HB20 não se manteve líder e ficou com 6.627 unidades.

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo ainda vale a pena em 2024? Prós e contras do hatch Marcos Camargo Jr.

O T-Cross se manteve na liderança dos SUVs com 6.068 unidades, seguido pelo Tracker, vice-líder da mesma categoria com 5.406 unidades. A Toro veio bem e somou 4.943 unidades neste mês de agosto. A nona posição ficou com a Saveiro, mostrando que seu facelift lhe caiu bem (4.820 unidades vendidas), mas não o suficiente, nem de longe, para bater a rival.

Já o Hyundai Creta foi o décimo (terceiro entre os SUVS), com 4.781 unidades. O Renegade, recém modificado para a linha 2025, fechou até agora com 4.719 unidades vendidas.

‌



Top 15 mais vendidos em agosto de 2024

1 - FIAT STRADA - 14.768

2 - VW POLO - 12.590

‌



3 - CHEVROLET ONIX - 7.238

4 - FIAT ARGO - 6.654

‌



5 - HYUNDAI HB20 - 6.627

6 - VW T-CROSS - 6.068

7 - CHEVROLET TRACKER - 5.406

8 - FIAT TORO - 4.943

9 - VW SAVEIRO - 4.820

10 - HYUNDAI CRETA - 4.781

11 - JEEP RENEGADE - 4.719

12 - NISSAN KICKS - 4.719

13 - TOYOTA HILUX - 4.145

14 - FIAT MOBI - 3.947

15 - VW NIVUS - 3.943

NOVO VOLKSWAGEN POLO ROBUST: vale os R$ 89 mil? O que ele traz por esse preço? VEJA O VÍDEO!