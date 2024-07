Fiat Strada retoma liderança do Polo na primeira quinzena de julho

‌



Fiat Strada Fiat/Divulgação

As vendas de carros entre os dias 1 e 15 de julho, tiveram a Fiat Strada de volta à liderança do mercado com 4.966 unidades emplacadas. Logo atrás ficou o Volkswagen Polo, ex-líder de mercao até o momento que teve 4.408 unidades vendidas. Completando o pódio, o Fiat Argo registrou 3.204 unidades negociadas. Confira o Top 10 de veículos mais vendidos na primeira quinzena de julho de 2024.

Com 3.104 unidades negociadas, o Chevrolet Onix ficou na quarta colocação. Em seguida, o Hyundai Creta, com 3.017 unidades emplacadas, se torna o SUV compacto mais vendido do país nos primeiros quinze dias deste mês. O Volkswagen T-Cross vem logo atrás, com 2.948 unidades comercializadas, à frente do Chevrolet Tracker, que teve 2.525 unidades licenciadas.

O Fiat Mobi, com 2.435 unidades vendidas, ocupou a oitava colocação. O nono lugar ficou com o Fiat Fastback, que contabilizou 2.150 unidades. Fechando o ranking, o Jeep Renegade registrou 2.138 unidades negociadas. Os dados são do Renavam.

Top 10 veículos mais vendidos na primeira quinzena de julho

1 - Fiat Strada - 4.966

2 - VW Polo - 4.408

3 - Fiat Argo - 3.204

4 - Chevrolet Onix - 3.104

5 - Hyundai Creta - 3.017

6 - VW T-Cross - 2.948

7 - Chevrolet Tracker - 2.525

8 - Fiat Mobi - 2.435

9 - Fiat Fastback - 2.150

10 - Jeep Renegade - 2.138

