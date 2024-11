Fiat Strada vendeu mais de 13.000 unidades em outubro: veja prévia Picape se mantém líder e Creta mantém ritmo de vendas após novas versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Strada Fiat/Divulgação

Dois dias antes do fechamento do mês inteiro de vendas no seguimento de veículos novos, uma prévia da Fenabrave mostra que a Fiat Strada segue como veículo mais vendido do Brasil. O ranking mostra que a utilitária vendeu mais de 13.000 unidades no mês passado, enquanto o Volkswagen Polo também foi muito bem e vendeu mais de 12.000 unidades. Confira a lista dos 20 modelos mais vendidos na prévia da entidade:

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Entre os destaques considerando o seguimento de compactos estão o Hyundai HB20 que voltou a subir na tabela com 9.777 unidades e o Argo que segue forte com 8.324 unidades.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Olhando o seguimento dos utilitários esportivos compactos o T-Cross segue líder, o Creta que foi remodelado no mês passado segue forte nas vendas com 6.248 unidades e o Tracker voltou a crescer com 6.103 unidades. O Kicks também vendeu bem e o Renegade mostra que a linha 2025 lhe fez muito bem e emplacou 4.580 unidades.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Além da Strada a Saveiro ficou bem atrás mas vendeu quase 5.000 unidades em outubro. Talvez no fechamento esse número seja superado. A Fiat Toro vendeu 4.891 unidades e também segue vendendo muito bem.

‌



Confira a lista prévia dos mais vendidos segundo a Fenabrave

‌



1º FIAT STRADA 13.019

2º VW POLO 12.608

‌



3º HYUNDAI HB20 9.777

4º FIAT ARGO 8.324

5º CHEVROLET ONIX 8.102

6º VW T-CROSS 7.896

7º HYUNDAI CRETA 6.248

8º CHEVROLET TRACKER 6.103

9º FIAT MOBI 5.813

10º NISSAN KICKS 5.767

11º VW SAVEIRO 4.918

12º FIAT TORO 4.891

13º HONDA HR-V 4.602

14º JEEP RENEGADE 4.580

15º VW NIVUS 4.517

16º FIAT CRONOS 4.262

17º TOYOTA HILUX 4.203

18º TOYOTA COROLLA CROSS 4.225

19º JEEP COMPASS 4.148

20º CHEVROLET ONIX PLUS 4.029

Nova Strada 2024 Ranch e Ultra: qual a diferença entre as versões? Motor? Ficha técnica? VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.