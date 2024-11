Fiat Titano já vende mais que a Mitsubishi L200 e outras concorrentes Até o dia 25 a Fiat emplacou 817 unidades da picape Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h19 ) twitter

Teste completo com a nova Fiat Titano 2024: simplicidade basta?

A estreia da Fiat Titano ocorreu ainda no primeiro semestre e as vendas da picape demoraram a deslanchar. Mas os dados de venda disponíveis com o fechamento do último final de semana mostram que a Titano vem crescendo nas vendas. Esse crescimento já fez ela ultrapassar a própria Mitsubishi L200 (hoje só “Triton”) e também outras picapes de um segundo pelotão de utilitárias.

Até o dia 25 a picape da Fiat vendeu 817 unidades ultrapassando a Mitsubishi que puxava as vendas após o triunvirato da Toyota Hilux (3.189 unidades), Ford Ranger (2.509 unidades) e Chevrolet S10 (2.254) considerando os resultados parciais.

As primeiras entregas da Titano ocorreram em maio quando 260 unidades foram entregues. Desde então só setembro foi sinal de queda nas vendas, pois agora a Titano já está mais perto das 1.000 unidades do que L200, Frontier e Amarok.

FIAT TITANO RANCH É BOA? preços CNPJ e pontos positivos e negativos da picape. VEJA O VÍDEO!





