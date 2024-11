Flagra mostra Fiat Fastback e Pulse híbridos em MG Dois modelos são flagrados próximos à fábrica da marca em Betim Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 09h00 ) twitter

Autopapo/Reprodução Autopapo/Reprodução

A Fiat já havia confirmado que seria a primeira marca a oferecer um híbrido flex nacional e agora um flagra confirma que a estreia está próxima. Os dois carros flagrados nos arredores da fábrica da Fiat em Betim circulavam com emblemas ocultos. No entanto, nota-se mudanças estéticas pequenas que serão acompanhadas da nova motorização “Bio Hybrid”. As fotos foram publicadas pelo perfil do site Autopapo.

Autopapo/Reprodução Autopapo/Reprodução

A Fiat confirmou na última semana o lançamento do primeiro carro híbrido flex no Brasil. Dentro de um ciclo de investimentos de R$ 32 bilhões em várias marcas mas especialmente na eletrificação da Fiat e Jeep, a marca que está há mais tempo no país terá os primeiros híbridos “Bio Hybrid” desenvolvidos localmente.

Autopapo/Reprodução Autopapo/Reprodução

A Fiat explica que o projeto dos carros híbridos foi feito em fases graças ao investimento na planta de Betim (ao todo a Stellantis irá investir R$ 32 bilhões no país) que permitirá a produção de 1,1 milhão de motores na unidade “consolidando o Brasil como hub de referência global no desenvolvimento de powertrains e da tecnologia Bio-Hybrid”, explica a Stellantis.

